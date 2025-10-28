LinkedIn va folosi datele utilizatorilor din Europa pentru a-și antrena AI-ul. Cum poți opri acest lucru, cât timp mai ai la dispoziție?

Utilizatorii din UE, Elveția, Canada și Hong Kong mai au o săptămână pentru a refuza ca postările și profilurile lor să fie folosite la antrenarea inteligenței artificiale.

LinkedIn, rețeaua profesională deținută de Microsoft, a anunțat modificări majore în politica de utilizare a datelor, care vor intra în vigoare pe 3 noiembrie 2025.

Compania va începe să folosească informațiile publice ale utilizatorilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Elveția, Canada și Hong Kong pentru a-și antrena modelele AI, o practică deja aplicată utilizatorilor din alte regiuni ale lumii.

Anunțul marchează sfârșitul excepțiilor geografice care protejau anterior aceste țări de procesele de colectare automată („scraping”).

Datele vizate includ informații publice din profiluri și postări, dar LinkedIn a precizat clar că mesajele private nu vor fi folosite, în contextul unui proces intentat la începutul anului 2025 privind presupusa utilizare ilegală a mesajelor private în scopuri de antrenare AI.

Datele colectate vor fi partajate cu Microsoft și alte filiale

Conform noilor termeni, LinkedIn va începe să împărtășească datele colectate cu companiile afiliate Microsoft, pentru personalizarea reclamelor și îmbunătățirea modelelor AI.

Printre informațiile vizate se numără activitatea din fluxul LinkedIn, interacțiunile cu reclamele și datele de profil. Scopul declarat este „afișarea unor reclame mai relevante și mai personalizate”.

Utilizatorii care nu doresc ca datele lor să fie folosite pot refuza această practică din setările contului. În secțiunea Settings > Data Privacy, există o opțiune dedicată antrenării AI. În plus, preferințele pentru publicitate se pot gestiona din categoria Advertising Data, unde pot fi dezactivate opțiunile „Ads off LinkedIn”, „Data from others for ads”, „Measure ad success” și „Share data with affiliates and partners”.

Dezactivarea acestor funcții limitează utilizarea datelor în scopuri publicitare, deși nu oprește complet afișarea reclamelor.

Doar o săptămână pentru a acționa

LinkedIn oferă utilizatorilor din țările vizate o perioadă de șapte zile pentru a-și modifica setările de confidențialitate înainte ca procesul de colectare să înceapă.

După 3 noiembrie, datele publice vor fi disponibile pentru instrumentele de antrenare AI ale Microsoft, iar utilizatorii care nu au dezactivat opțiunile relevante vor fi considerați că și-au dat consimțământul implicit.

Astfel, LinkedIn se aliniază altor platforme care utilizează conținutul generat de utilizatori pentru dezvoltarea AI, o tendinț