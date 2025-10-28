Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 10:52
de Iulia Kelt

LinkedIn va folosi datele utilizatorilor din Europa pentru a-și antrena AI-ul. Cum poți opri acest lucru, cât timp mai ai la dispoziție?

TEHNOLOGIE
LinkedIn va folosi datele utilizatorilor din Europa pentru a-și antrena AI-ul. Cum poți opri acest lucru, cât timp mai ai la dispoziție?
Cum oprești LinkedIn să „se folosească de tine” / Foto: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Utilizatorii din UE, Elveția, Canada și Hong Kong mai au o săptămână pentru a refuza ca postările și profilurile lor să fie folosite la antrenarea inteligenței artificiale.

LinkedIn, rețeaua profesională deținută de Microsoft, a anunțat modificări majore în politica de utilizare a datelor, care vor intra în vigoare pe 3 noiembrie 2025.

Compania va începe să folosească informațiile publice ale utilizatorilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Elveția, Canada și Hong Kong pentru a-și antrena modelele AI, o practică deja aplicată utilizatorilor din alte regiuni ale lumii.

Vezi și:
Inteligența artificială ar putea lupta mult mai eficient ca oamenii împotriva hackerilor, susține o expertă în domeniu
Inteligența artificială consumă mai mult decât dă: centrele de date lasă spitale și școli fără resurse în localitățile sărace

Anunțul marchează sfârșitul excepțiilor geografice care protejau anterior aceste țări de procesele de colectare automată („scraping”).

Datele vizate includ informații publice din profiluri și postări, dar LinkedIn a precizat clar că mesajele private nu vor fi folosite, în contextul unui proces intentat la începutul anului 2025 privind presupusa utilizare ilegală a mesajelor private în scopuri de antrenare AI.

Datele colectate vor fi partajate cu Microsoft și alte filiale

Conform noilor termeni, LinkedIn va începe să împărtășească datele colectate cu companiile afiliate Microsoft, pentru personalizarea reclamelor și îmbunătățirea modelelor AI.

Printre informațiile vizate se numără activitatea din fluxul LinkedIn, interacțiunile cu reclamele și datele de profil. Scopul declarat este „afișarea unor reclame mai relevante și mai personalizate”.

Utilizatorii care nu doresc ca datele lor să fie folosite pot refuza această practică din setările contului. În secțiunea Settings > Data Privacy, există o opțiune dedicată antrenării AI. În plus, preferințele pentru publicitate se pot gestiona din categoria Advertising Data, unde pot fi dezactivate opțiunile „Ads off LinkedIn”, „Data from others for ads”, „Measure ad success” și „Share data with affiliates and partners”.

Dezactivarea acestor funcții limitează utilizarea datelor în scopuri publicitare, deși nu oprește complet afișarea reclamelor.

Doar o săptămână pentru a acționa

LinkedIn oferă utilizatorilor din țările vizate o perioadă de șapte zile pentru a-și modifica setările de confidențialitate înainte ca procesul de colectare să înceapă.

După 3 noiembrie, datele publice vor fi disponibile pentru instrumentele de antrenare AI ale Microsoft, iar utilizatorii care nu au dezactivat opțiunile relevante vor fi considerați că și-au dat consimțământul implicit.

Astfel, LinkedIn se aliniază altor platforme care utilizează conținutul generat de utilizatori pentru dezvoltarea AI, o tendinț

Prognoza meteo pentru luna noiembrie. Nu vom avea ninsori, ci doar temperaturi neobişnuite
Recomandări
Cele mai înfricoșătoare 7 locuri din lume și unul din România
Cele mai înfricoșătoare 7 locuri din lume și unul din România
Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună a anului, se îndreaptă spre Jamaica și Cuba. Imagini spectaculoase filmate de Forțele Aeriene SUA în ”ochiul” vijeliei
Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună a anului, se îndreaptă spre Jamaica și Cuba. Imagini spectaculoase filmate de Forțele Aeriene SUA în ”ochiul” vijeliei
Donald Trump declară „sfârșitul războaielor consolelor” într-o postare bizară pe X. Cum vrea președintele american să facă pace între gameri după ce se laudă că a rezolvat conflictele mondiale
Donald Trump declară „sfârșitul războaielor consolelor” într-o postare bizară pe X. Cum vrea președintele american să facă pace între gameri după ce se laudă că a rezolvat conflictele mondiale
Elon Musk, în fața celui mai important vot din cariera sa: Tesla riscă să-l piardă dacă pachetul de 1 trilion de dolari este respins
Elon Musk, în fața celui mai important vot din cariera sa: Tesla riscă să-l piardă dacă pachetul de 1 trilion de dolari este respins
Garanția de 50 de bani se extinde: noi produse intră în sistemul de returnare a ambalajelor
Garanția de 50 de bani se extinde: noi produse intră în sistemul de returnare a ambalajelor
Directoarea medicală a Spitalului Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Ştefania Szabo avea doar 37 de ani, posibila cauză a decesului. Update
Directoarea medicală a Spitalului Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Ştefania Szabo avea doar 37 de ani, posibila cauză a decesului. Update
Amazon s-ar pregăti să dea afară mii de oameni. Ce a dus la această situație?
Amazon s-ar pregăti să dea afară mii de oameni. Ce a dus la această situație?
O firmă și-a „clonat” cel mai bun om de vânzări într-un agent AI și, din 10 angajați, a rămas cu un singur om la butoane
O firmă și-a „clonat” cel mai bun om de vânzări într-un agent AI și, din 10 angajați, a rămas cu un singur om la butoane
Revista presei
Adevarul
Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Avea doar 37 de ani
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Dana Budeanu, despre ţinuta Mirabelei Grădinaru, la sfinţirea Catedralei. Greşeala făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Playtech Știri
Viaţă secretă a profesoarei din Iaşi, dezvăluită de elevi. Îşi spune „Vulpiţa sălbatică” pe internet şi ar fi racolat o elevă
Playtech Știri
Horoscop zilnic, 28 octombrie, marți. Zodia care va face pași importanți în carieră și va descoperi noi oportunități
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...