LinkedIn a introdus noi jocuri: Ce te poți juca pe platforma de socializare

LinkedIn a introdus acum jocuri în stilul Wordle pe care le poți juca în fiecare zi.

Jocuri pe LinkedIn

LinkedIn, rețeaua profesională cunoscută pentru listele de locuri de muncă și sfaturile de carieră, se lansează în lumea jocurilor. Platforma introduce oficial o serie de puzzle-uri în stilul Wordle, săptămâni după ce au fost observate pentru prima dată în aplicație.

Compania începe cu trei jocuri: Pinpoint, un joc de cuvinte în care jucătorii trebuie să ghicească tema care leagă o serie de cuvinte; Queens, un joc de puzzle care este puțin asemănător cu o combinație între Sudoku și Minesweeper; și Crossclimb, un joc de trivia care implică ghicirea unei serii de cuvinte de patru litere și plasarea lor în ordinea corectă.

LinkedIn le descrie drept „jocuri orientate spre gândire”, deși formatul va fi probabil familiar pentru fanii aplicației The New York Times Games. Fiecare joc poate fi jucat o singură dată pe zi, iar jucătorii își pot împărtăși scorul cu prietenii în mesaje drăguțe pline de emoji-uri, amintind de „grid-ul Wordle”.

Inovare în lumea jocurilor și conexiunile sociale

Serviciul va ține, de asemenea, evidența „seriilor”, pentru a încuraja jucătorii să revină în fiecare zi. Dat fiind similitudinile, nu ar trebui să fie surprinzător faptul că jocurile au fost dezvoltate de echipa de știri LinkedIn, care a angajat recent un editor dedicat de jocuri.

Jocurile au fost o binecuvântare pentru The New York Times de când a achiziționat Wordle în 2022, iar alte publicații au încercat să emuleze acest succes cu propriile lor jocuri de cuvinte și puzzle-uri. Am întrebat pe redactorul-șef și VP de produs al LinkedIn, Dan Roth, dacă compania a fost inspirată de succesul lui Wordle și al aplicației NYT Games. El a spus că inspirația este, de fapt, mult mai veche: „primul rebus” din ziarul New York World acum peste o sută de ani. A adăugat că nu există planuri în prezent pentru o aplicație independentă de jocuri.

„Aceste jocuri nu sunt concepute pentru a fi doar jucate,” a declarat Roth pentru Engadget. „Nu ne implicăm în lumea jocurilor doar pentru a intra în lumea jocurilor. Ideea este de a te juca jocuri care te pot ajuta să gândești diferit și să te conectezi cu rețeaua ta”.

Poți încerca noile jocuri pe LinkedIn.