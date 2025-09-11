Limba română devine materie obligatorie în școlile din Franța, într-un program pilot

În Franța, sistemul educațional trece printr-o schimbare inedită care are legătură directă cu comunitatea românească. O limbă cu tradiție și o cultură bogată, româna va fi predată în premieră ca materie obligatorie în cadrul unui program pilot lansat de autoritățile franceze, cu sprijinul Ambasadei României. Decizia marchează o etapă semnificativă în ceea ce privește recunoașterea și promovarea limbii române în școlile publice franceze.

Primele cursuri de română în sistemul public francez

Programul pilot a fost implementat pentru început la Collège Aimé et Eugenie Cotton, o instituție de învățământ situată în localitatea Blanc-Mesnil, departamentul Seine-Saint-Denis. Aici sunt înscriși numeroși elevi proveniți din familii de origine română, ceea ce a reprezentat un punct de plecare firesc pentru acest proiect.

Ambasada României în Franța a confirmat că noul curs va fi structurat în așa fel încât să ofere elevilor posibilitatea de a studia româna ca limbă străină obligatorie (LV2). Într-o postare pe rețelele de socializare, ambasadorul României la Paris, Ioana Bivolaru, a explicat:

„Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar.”

Obiectivele proiectului pe termen lung

Planul autorităților este ca programul să se desfășoare pe parcursul mai multor ani și să fie extins gradual. Ambiția acestuia este de a include treptat tot mai mulți elevi și de a asigura un parcurs educațional complet, până la nivel liceal.

În același mesaj public, Ioana Bivolaru a precizat:

„Programul pilot se va desfășura pe parcursul mai multor ani și are ca obiective creșterea graduală a numărului de elevi și structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului școlar francez, până la nivelul clasei a XII-a.”

Astfel, limba română ar urma să devină o opțiune consolidată și recunoscută oficial în școlile franceze, cu un statut comparabil altor limbi străine deja predate în mod obligatoriu.

Un pas înainte pentru comunitatea românească

Prin includerea limbii române în școlile publice din Franța, autoritățile franceze recunosc importanța comunității românești și contribuția acesteia la viața socială și culturală a țării.

Inițiativa creează noi oportunități pentru elevii de origine română de a-și păstra legătura cu rădăcinile, dar și pentru colegii lor francezi sau de alte naționalități de a descoperi o limbă și o cultură bogată. Totodată, aceasta reprezintă un pas concret în direcția integrării și promovării diversității culturale în Europa.