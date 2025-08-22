Lidl reduce preţurile chiar şi cu 60% în weekend. Produsele chilipir pe care au pus deja ochii mulţi români

Românii sunt mereu atenți la promoțiile din supermarketuri, mai ales în perioadele de weekend, când cumpărăturile devin o tradiție în multe familii. Lidl, unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din țară, continuă să atragă clienții prin reduceri substanțiale la produse esențiale. În weekendul 23-24 august, lanțul de magazine vine cu o nouă campanie de discounturi, iar unele dintre articole ajung să aibă prețuri reduse chiar și cu 60%.

Reduceri importante la carne și lactate

Lidl și-a consolidat poziția de lider pe piața de retail printr-o strategie constantă de a oferi clienților nu doar prețuri accesibile, ci și produse de calitate. Campaniile promoționale frecvente, adaptate nevoilor de sezon și preferințelor românilor, fac ca supermarketul să fie mereu printre primele opțiuni atunci când vine vorba de cumpărături.

Printre cele mai atractive oferte din acest weekend se numără cotletul de porc fără os, feliat, care va fi disponibil la un preț redus. În perioada 23-24 august, acesta costă doar 2,75 lei per 100 de grame, față de 3,35 lei cât este prețul obișnuit. Reducerea de 17% transformă produsul într-o alegere ideală pentru cei care își doresc să pregătească rețete gustoase acasă, cu carne proaspătă și accesibilă ca preț.

Tot la capitolul alimente de bază, Lidl aduce o reducere spectaculoasă pentru brânza proaspătă de vaci pentru prăjituri, marca Pilos. Găleata de 1 kg, cu 6% grăsime, va costa doar 11,99 lei, față de prețul inițial de 20,35 lei. Discountul de 41% face ca acest produs să fie extrem de căutat, mai ales de cei care adoră deserturile pregătite acasă.

Produse dulci și gustări la prețuri mai mici

Nici iubitorii de dulciuri nu sunt uitați. Lidl oferă o promoție specială la pachetul de biscuiți Tastino Petit Beurre, varianta clasică, de 450 de grame. Prețul scade la 4,03 lei, iar pentru a doua bucată cumpărată reducerea ajunge la 60%. Este o ocazie ideală pentru cei care vor să își facă provizii de gustări pentru întreaga familie, fără a cheltui mult.

Pentru cei care își doresc o băutură rece după o zi caniculară, Lidl propune o ofertă avantajoasă la berea blondă Skol Original. Pachetul cu șase doze a câte 0,5 litri fiecare, cu o concentrație de alcool de 5% și dublu filtrată, va putea fi cumpărat la prețul de 12,95 lei. Stocurile sunt limitate, iar interesul clienților pentru astfel de oferte este de obicei foarte mare, mai ales în sezonul cald.

Lidl, un brand asociat cu prețuri corecte și promoții constante

Succesul Lidl pe piața din România se datorează nu doar diversității de produse, ci și atenției acordate raportului calitate-preț. Promoțiile săptămânale, ofertele speciale de weekend și campaniile tematice fac parte dintr-o strategie prin care retailerul reușește să rămână în topul preferințelor consumatorilor.