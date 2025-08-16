Ultima ora
Cât de diferită a fost primirea pe care Donald Trump i-a făcut-o lui Vladimir Putin, față de atitudinea „neprotocolară” față de Zelensky în februarie 2025. Cum i-a întors liderul rus ospitalitatea
16 aug. 2025 | 09:38
de Filon Stan

Supermarketul care cucereşte Europa. E mai ieftin decât Lidl sau Action, promoţiile îi fac pe clienţi să stea la cozi

Un nou supermarket a intrat pe piata din Europa cu preturi foarte mici

Un nou supermarket este pe cale să cucerească Europa! Despre acesta se spune că vinde produse mai bune și mai ieftine decât Lidl sau Action și face concurență serioasă inclusiv celor de la IKEA!

Supermarketul care cucereşte Europa

Așadar, un nume sonor se pregătește să intre puternic pe piața europeană a supermarketurilor. Promite prețuri imbatabile și calitate excelentă a produselor, astfel încât magazine celebre precum Lidl sau Action se pare că au de ce se teme.

Acest nou discounter promite să transforme radical modul în care francezii își fac cumpărăturile. Primul magazin Wibra din Franța a fost inaugurat la Lille, într-o fază de test menită să pregătească o extindere națională amplă în 2025.

220 de magazine în Țările de Jos

Wibra este deja un lanț de magazine celebru deja în Țările de Jos, unde sunt deschise peste 220 de unități, dar este foarte popular și în Belgia, unde are deschise 50 de unități comerciale.

Așadar, este deja un sistem bine rodat care susține o strategie bazată pe prețuri extrem de mici (între 1 și 5 euro) pentru produse din categorii precum decorațiuni, curățenie, grădinărit și uz casnic, scrie presa franceză.

Wibra mizează pe o combinație rară în lumea discountului: prețuri tăiate și o experiență plăcută de cumpărare. Spațiile comerciale sunt luminoase, cu rafturi ordonate și alei largi, o abordare care amintește de confortul magazinelor IKEA, dar la costuri mult mai mici.

Testul din Franța, urmărit atent de conducerea Wibra

Succesul vine și dintr-un sistem logistic eficient, cu depozite centralizate și reaprovizionare constantă, care menține produsele mereu proaspete pe rafturi. Această eficiență permite retailerului să atragă atât clienți fideli ai Lidl, cât și pe cei care adoră „comorile” de la Action.

Conducerea Wibra urmărește cu real interes ”testul” de la Lille, iar dacă acesta va avea succes, cu siguranță Franța va fi ”cucerită” cu sute de noi magazine.

