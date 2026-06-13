Românii care nu au acest document pentru locuință pot primi amenzi uriașe. Mulți află prea târziu

Practic, documentul funcționează asemănător etichetelor energetice de pe electrocasnice. O locuință încadrată în clasa A consumă mai puțină energie și generează costuri mai mici la întreținere decât una încadrată în clase inferioare.

În ce situații este obligatoriu certificatul energetic

Mulți proprietari descoperă existența certificatului energetic abia în momentul în care ajung la notar pentru semnarea actelor. Documentul este obligatoriu în cazul vânzării unei locuințe și trebuie pus la dispoziția cumpărătorului. De asemenea, el este necesar și în multe situații de închiriere, fiind solicitat pentru informarea viitorilor chiriași cu privire la consumul estimat al imobilului.

Certificatul este emis de un auditor energetic atestat și are, în general, o valabilitate de 10 ani, dacă între timp nu sunt realizate modificări importante care schimbă performanța energetică a clădirii.

Ce amenzi riscă proprietarii

Legislația prevede sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor privind certificarea energetică a clădirilor. În anumite situații, amenzile pot ajunge la câteva mii de lei, în funcție de abatere și de autoritatea care constată încălcarea prevederilor legale. În plus, lipsa certificatului poate crea probleme în procesul de vânzare și poate întârzia finalizarea tranzacției.

Mulți proprietari află prea târziu că notarul solicită acest document înainte de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare, iar obținerea lui în ultimul moment poate însemna costuri suplimentare și întârzieri nedorite.

Ce spune legea

Obligația privind certificatul energetic este prevăzută de Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată și modificată ulterior.

Potrivit actului normativ, proprietarul are obligația de a pune la dispoziția cumpărătorului certificatul de performanță energetică la vânzarea locuinței. De asemenea, legea stabilește condițiile de emitere, valabilitate și utilizare a documentului.