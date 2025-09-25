Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
25 sept. 2025 | 18:00
de Alexandru Puiu

Lidl, locul 1 la prospețime: fructe și legume verificate, sigure și la prețuri WOW
Foto: LIDL România

100% proaspăt și avantajos. Potrivit unui studiu realizat de YouGov, Lidl ocupă locul 1 în segmentul de fructe și legume proaspete din România. Iar pentru că prospețimea este un criteriu esențial pentru Lidl, magazinele sunt aprovizionate în fiecare zi cu fructe și legume proaspete. Angajații verifică atent produsele la raft pentru ca tu și familia ta să vă bucurați de o selecție de legume și fructe care nu sunt doar accesibile, ci și proaspete, precum și pentru a contribui la o alimentație sănătoasă și echilibrată.

Mai mult, în spatele fiecărui produs din Piața Lidl stau standarde stricte de calitate și responsabilitate. Toți producatorii cu care Lidl colaboreaza sunt certificați GLOBAL G.A.P., o certificare care garanteaza siguranță alimentară, trasabilitate, folosirea responsabilă a pesticidelor, protecția solului și a apei și chiar bunăstarea angajaților. Cu alte cuvinte: legume și fructe sigure, proaspete și prietenoase cu natura!

Astfel, fiecare fruct sau legumă pe care o alegi de la Lidl este mai mult decât un produs proaspăt – este rezultatul unor practici sigure, sustenabile și responsabile.

Lidl lansează prima campanie internațională de brand în toate cele 31 de țări în care este prezent
Unde sunt făcute produsele din pește „Cămara Noastră” de la Lidl? Compania are o tradiţie de peste 100 de ani

Reduceri de sezon, direct de la producători locali

În plus, la Lidl ai mereu oferte avantajoase pentru legume românești, culese cu grijă de la producători locali din toată țara. De exemplu, de joi, 25 septembrie, până duminică, 29 septembrie gasesti Gogonele – la doar 3,99 lei (-20%), Ceapă verde, legătură la doar 1,29 lei (-27%), Varză albă  la doar 2,49 lei/kg (-28%), Conopidă – la doar 7,99 lei/kg (-33%) și Ridichi roșii, legătură la doar 1,39 lei (-30%, exclusiv cu aplicația Lidl Plus).

La Lidl, știi că merită, pentru că prospețimea e mereu pe primul loc, iar tu te bucuri de legume și fructe sănătoase, sigure și la prețuri accesibile.

Articol susținut de LIDL.

