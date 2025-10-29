Lidl aduce 90 de produse noi în magazinele din România. Multe sunt făcute chiar la noi în țară

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar Lidl România se pregătește să transforme mesele festive într-o adevărată experiență culinară. Lanțul de retail anunță o nouă ediție a gamei Deluxe, aducând la raft produse rafinate, realizate atât la nivel internațional, cât și local. Clienții vor putea descoperi treptat, pe parcursul lunilor noiembrie și decembrie, zeci de preparate noi, create special pentru sezonul sărbătorilor.

90 de produse noi în gama Lidl Deluxe

În acest an, Lidl România a pregătit o selecție impresionantă de 90 de produse noi, disponibile în ediție limitată sub marca Deluxe. Acestea vor fi introduse săptămânal în magazinele din toată țara, până la finalul lunii decembrie. Selecția gourmet include preparate concepute pentru a aduce un plus de rafinament meselor de acasă, la prețuri accesibile.

Printre noutățile acestui sezon se numără combinații spectaculoase, precum somon sălbatic în foietaj cu spanac sau sos de mărar, coaste de vită gătite lent cu sos bourbon, cannelloni cu foie gras și trufe, dar și preparate tradiționale reinterpretate în stil modern. De asemenea, deserturile rămân un punct forte al gamei Deluxe – de la profiterol cu cremă de fistic, la prăjituri elegante cu ciocolată fină sau fructe exotice.

Produse realizate în România, alături de furnizori locali

Un aspect important al ediției Deluxe din acest an este colaborarea extinsă cu producători locali. Lidl anunță că o parte semnificativă a celor 90 de noutăți este realizată chiar în România, alături de parteneri autohtoni care împărtășesc aceleași standarde de calitate și autenticitate.

„În acest an, gama Deluxe se îmbogățește cu o serie de produse realizate în România, create împreună cu furnizori locali care împărtășesc aceeași grijă pentru calitate și gust autentic. Printre acestea se numără salamul de Sibiu maturat 100 de zile sau mierea cremă cu fructe de pădure (afine, coacăze, zmeură)”, arată compania.

Pe lângă aceste produse sezoniere, Lidl menționează că menține permanent în sortiment mai multe articole Deluxe realizate în România, precum macarons cu fistic sau zmeură, eclere cu diverse creme (caramel, vanilie, mango, fistic sau cocos) și ciocolată premium inspirată de rețete internaționale. Astfel, retailerul își continuă strategia de susținere a producției locale și de diversificare a ofertei pentru clienții români.

O gamă premium pentru mesele de sărbătoare

Produsele Deluxe sunt deja recunoscute pentru calitatea superioară și pentru varietatea lor. În preajma Crăciunului, acestea devin un element esențial al meselor festive, oferind consumatorilor posibilitatea de a combina tradiția cu modernul. De la aperitive rafinate la preparate principale cu influențe internaționale și deserturi spectaculoase, oferta Lidl de iarnă este concepută pentru a acoperi toate preferințele culinare.

Prin această campanie, Lidl reiterează ideea că mesele festive nu trebuie să fie costisitoare pentru a fi elegante. Produsele Deluxe promit un echilibru între calitate, gust și accesibilitate – o formulă care a câștigat de-a lungul timpului încrederea consumatorilor români.

Lidl, un jucător major în retailul european

Lidl face parte din grupul german Schwarz, unul dintre cele mai mari conglomerate de retail alimentar din Europa. Compania are sediul central în Neckarsulm și operează peste 12.600 de magazine și 230 de centre logistice în 31 de țări. În România, retailerul german deține peste 370 de magazine și șase centre logistice, unde lucrează peste 13.000 de angajați.