Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 14:44
de Vieriu Ionut

Lidl aduce 90 de produse noi în magazinele din România. Multe sunt făcute chiar la noi în țară

Social
Lidl aduce 90 de produse noi în magazinele din România. Multe sunt făcute chiar la noi în țară

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar Lidl România se pregătește să transforme mesele festive într-o adevărată experiență culinară. Lanțul de retail anunță o nouă ediție a gamei Deluxe, aducând la raft produse rafinate, realizate atât la nivel internațional, cât și local. Clienții vor putea descoperi treptat, pe parcursul lunilor noiembrie și decembrie, zeci de preparate noi, create special pentru sezonul sărbătorilor.

90 de produse noi în gama Lidl Deluxe

În acest an, Lidl România a pregătit o selecție impresionantă de 90 de produse noi, disponibile în ediție limitată sub marca Deluxe. Acestea vor fi introduse săptămânal în magazinele din toată țara, până la finalul lunii decembrie. Selecția gourmet include preparate concepute pentru a aduce un plus de rafinament meselor de acasă, la prețuri accesibile.

Printre noutățile acestui sezon se numără combinații spectaculoase, precum somon sălbatic în foietaj cu spanac sau sos de mărar, coaste de vită gătite lent cu sos bourbon, cannelloni cu foie gras și trufe, dar și preparate tradiționale reinterpretate în stil modern. De asemenea, deserturile rămân un punct forte al gamei Deluxe – de la profiterol cu cremă de fistic, la prăjituri elegante cu ciocolată fină sau fructe exotice.

Vezi și:
Pe ce a cheltuit un american 120 de dolari la Lidl România? Turistul a rămas surprins de preţurile din supermarket: „E o nebunie”
Ce conţine brânza telemea Milbona din Lidl? Ingredientele surpriză: „Mi s-a zburlit pielea pe mine”

Produse realizate în România, alături de furnizori locali

Un aspect important al ediției Deluxe din acest an este colaborarea extinsă cu producători locali. Lidl anunță că o parte semnificativă a celor 90 de noutăți este realizată chiar în România, alături de parteneri autohtoni care împărtășesc aceleași standarde de calitate și autenticitate.

„În acest an, gama Deluxe se îmbogățește cu o serie de produse realizate în România, create împreună cu furnizori locali care împărtășesc aceeași grijă pentru calitate și gust autentic. Printre acestea se numără salamul de Sibiu maturat 100 de zile sau mierea cremă cu fructe de pădure (afine, coacăze, zmeură)”, arată compania.

Pe lângă aceste produse sezoniere, Lidl menționează că menține permanent în sortiment mai multe articole Deluxe realizate în România, precum macarons cu fistic sau zmeură, eclere cu diverse creme (caramel, vanilie, mango, fistic sau cocos) și ciocolată premium inspirată de rețete internaționale. Astfel, retailerul își continuă strategia de susținere a producției locale și de diversificare a ofertei pentru clienții români.

O gamă premium pentru mesele de sărbătoare

Produsele Deluxe sunt deja recunoscute pentru calitatea superioară și pentru varietatea lor. În preajma Crăciunului, acestea devin un element esențial al meselor festive, oferind consumatorilor posibilitatea de a combina tradiția cu modernul. De la aperitive rafinate la preparate principale cu influențe internaționale și deserturi spectaculoase, oferta Lidl de iarnă este concepută pentru a acoperi toate preferințele culinare.

Prin această campanie, Lidl reiterează ideea că mesele festive nu trebuie să fie costisitoare pentru a fi elegante. Produsele Deluxe promit un echilibru între calitate, gust și accesibilitate – o formulă care a câștigat de-a lungul timpului încrederea consumatorilor români.

Lidl, un jucător major în retailul european

Lidl face parte din grupul german Schwarz, unul dintre cele mai mari conglomerate de retail alimentar din Europa. Compania are sediul central în Neckarsulm și operează peste 12.600 de magazine și 230 de centre logistice în 31 de țări. În România, retailerul german deține peste 370 de magazine și șase centre logistice, unde lucrează peste 13.000 de angajați.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Programul de vizitare al Catedralei Mântuirii Neamului a fost prelungit. Oamenii așteaptă chiar și 8 ore ca să intre în lăcașul de cult
Programul de vizitare al Catedralei Mântuirii Neamului a fost prelungit. Oamenii așteaptă chiar și 8 ore ca să intre în lăcașul de cult
Microsoft, dată în judecată pentru presupuse practici înșelătoare. Legătura cu abonamentele Copilot 365
Microsoft, dată în judecată pentru presupuse practici înșelătoare. Legătura cu abonamentele Copilot 365
România, tot mai atractivă pentru nomazii digitali: copywriterii conduc boomul freelancingului
România, tot mai atractivă pentru nomazii digitali: copywriterii conduc boomul freelancingului
Cine este Diana Ciobotea, concurentă a noului show Pro TV – „Trădătorii”? Detalii exclusive din culisele emisiunii: „Începeam toți să fim un pic paranoia”
EXCLUSIV
Cine este Diana Ciobotea, concurentă a noului show Pro TV – „Trădătorii”? Detalii exclusive din culisele emisiunii: „Începeam toți să fim un pic paranoia”
Schimbări pentru șoferii cu permis categoria B. Vor putea conduce mașini mai grele în Uniunea Europeană
Schimbări pentru șoferii cu permis categoria B. Vor putea conduce mașini mai grele în Uniunea Europeană
Apple depășește pentru prima dată pragul istoric de 4 trilioane de dolari pe bursă. Ce înseamnă asta, mai exact
Apple depășește pentru prima dată pragul istoric de 4 trilioane de dolari pe bursă. Ce înseamnă asta, mai exact
Cât câștigă un angajat la supermarket în 2025. Ce salarii oferă Lidl, Kaufland și Carrefour
Cât câștigă un angajat la supermarket în 2025. Ce salarii oferă Lidl, Kaufland și Carrefour
”Sărut-mâna pentru masă! Carte de(spre) bucate” – probabil cele mai importante volume de gastronomie românească împărțite pe regiunile țării, lansate oficial
”Sărut-mâna pentru masă! Carte de(spre) bucate” – probabil cele mai importante volume de gastronomie românească împărțite pe regiunile țării, lansate oficial
Revista presei
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce își dorește Irinel Columbeanu de la Monica Gabor. Fostul milionar, mărturisire emoționantă după ce a aflat că fosta soție a venit în România
Playtech Știri
Fiul Laurei Vicol “Nordis”, sfidător în mediul online: ”Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Eu stau la Monaco, voi nu. Trimiteți-vă părinții la muncă”
Playtech Știri
Horoscop 29 octombrie 2025. Trei zodii primesc semne clare că viața lor se schimbă în bine
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...