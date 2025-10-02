Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 20:48
de Badea Violeta

Licitații pentru numere de înmatriculare personalizate și în România. Șoferii ar putea plăti până la 5.000 de euro pentru plăcuțe speciale. Ce numere sunt interzise

AUTO
Licitații pentru numere de înmatriculare personalizate și în România. Șoferii ar putea plăti până la 5.000 de euro pentru plăcuțe speciale. Ce numere sunt interzise
Numere de inmatriculare personalizate, scoase la licitatie si in Romania

Șoferii români ar putea avea curând ocazia să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, după modelul deja existent în multe state europene și asiatice. Proiectul depus în Parlament propune ca plăcuțele cu combinații speciale să fie scoase la licitație, cu sume de pornire între 500 și 5.000 de euro, în funcție de raritatea și exclusivitatea combinației.

Cum va funcționa licitația pentru numere personalizate

Potrivit inițiativei legislative, după abrevierea județului, șoferii vor putea alege combinații de la 1 la 5 caractere – litere și cifre, cu sau fără spațiu între ele. Prețul de pornire va fi:

  • 500 de euro pentru o combinație de 5 caractere,
  • 1.000 de euro pentru 4 caractere,
  • 3.000 de euro pentru 2 caractere,
  • 5.000 de euro pentru un singur caracter (exemplu: B 1).

Procesul ar urma să fie gestionat printr-o platformă online, unde doritorii vor putea selecta combinația preferată. Aceasta va fi publicată și deschisă licitației timp de cinci zile, câștigătorul fiind cel care oferă cea mai mare sumă.

Vezi și:
Mașina Porsche 904 revine într-o versiune modernă: Legenda anilor ’60, readusă la viață
Camioanele de marfă electrice care se conduc singure ar putea deveni o normalitate pe străzi. Compania care a atras o finanțare record

Astfel de plăcuțe au devenit un adevărat simbol de statut în alte țări, iar în Dubai, de exemplu, numărul P7 a fost vândut pentru aproape 15 milioane de dolari.

”Dar acolo este deja despre măsurarea ego-ului, nu contează mașina pe care pune numărul ăla, numărul în sine reprezintă ceva, are valoare independentă de mașină. Cu greu ne vom putea bate cu Emiratele Arabe Unite.

Însă, cred că va fi un exercițiu interesant, pentru că dorința de a fi unici există în fiecare dintre noi”, a declarat Andrei Știrbu, jurnalist auto, potrivit stirileprotv.ro.

Ce numere nu vor putea fi alese

Deși libertatea de alegere va fi mult mai mare decât în prezent, legislația impune și restricții. Nu vor putea fi înregistrate combinații cu caracter:

  • obscen, ofensator sau vulgar,
  • politic, religios ori rasist,
  • care pot fi asociate cu denumiri de instituții publice (ex. SRI, MAI, POL, DEP, GUV),
  • greu de citit sau care pot crea confuzii în trafic (ex. ”III”, ”OOO”).

În plus, există peste 1.500 de combinații interzise de către DRPCIV, printre care se numără: BOU, JEG, JAF, GAY, PIX.

Cât costă acum și ce se întâmplă cu plăcuțele interzise

În prezent, șoferii pot opta pentru numere preferențiale, plătind doar 45 de lei la DRPCIV, sumă la care se adaugă costul plăcuțelor (40 de lei pentru două standard, 23 de lei pentru una pătrată și 17 lei pentru motociclete).

Cei care dețin deja numere interzise ulterior le pot folosi până la vânzarea sau radierea mașinii, dar nu le vor mai putea transfera pe alte vehicule.

Inițiatorii proiectului propun ca banii obținuți din licitații să fie direcționați către bugetul de stat, ceea ce ar putea aduce încasări importante. În alte state, fondurile rezultate merg adesea către proiecte caritabile sau infrastructură.

Strat de zăpadă de 50 cm. Cât ține vremea rea și ce regiuni vor fi cele mai afectate de ninsori
Recomandări
Cum îți poți recupera averea dacă frații sau rudele refuză împărțirea moștenirii. Ce prevede Codul Civil
Cum îți poți recupera averea dacă frații sau rudele refuză împărțirea moștenirii. Ce prevede Codul Civil
Ceasul Apple ar putea identifica hipertensiune arterială. Ce spun specialiștii despre acuratețea datelor
Ceasul Apple ar putea identifica hipertensiune arterială. Ce spun specialiștii despre acuratețea datelor
Cunoscuta activistă Greta Thunberg și alți voluntari, reținuți de armata israeliană după ce a interceptat mai multe ambarcațiuni cu ajutor pentru Gaza
Cunoscuta activistă Greta Thunberg și alți voluntari, reținuți de armata israeliană după ce a interceptat mai multe ambarcațiuni cu ajutor pentru Gaza
Au început plățile din a doua etapă a recalculării pensiilor. Câți bani primesc românii care au avut sporuri, prime sau al 13-lea salariu
Au început plățile din a doua etapă a recalculării pensiilor. Câți bani primesc românii care au avut sporuri, prime sau al 13-lea salariu
Cele mai așteptate filme din octombrie 2025: horror-uri, continuări mult dorite și surprize de Oscar
Cele mai așteptate filme din octombrie 2025: horror-uri, continuări mult dorite și surprize de Oscar
Câți bani primești dacă îți dai terenul în arendă în 2025. Cât se plătește pe hectar și ce sumă poți încasa anual
Câți bani primești dacă îți dai terenul în arendă în 2025. Cât se plătește pe hectar și ce sumă poți încasa anual
Cum poți accesa catalogul ascuns Netflix folosind coduri secrete: Filme și seriale de care nici n-ai auzit
Cum poți accesa catalogul ascuns Netflix folosind coduri secrete: Filme și seriale de care nici n-ai auzit
Focar de hepatită A în Dolj: peste 150 de cazuri depistate. Autoritățile iau măsuri după valul de cazuri
Focar de hepatită A în Dolj: peste 150 de cazuri depistate. Autoritățile iau măsuri după valul de cazuri
Revista presei
Adevarul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 octombrie 2025. Zodia care are parte de tensiuni în familie
Playtech Știri
5 zodii au şanse mari să îşi întâlnească jumătatea în săptămâna 6-12 octombrie 2025. Cine sunt norocoşii zodiacului
Playtech Știri
Vești bune pentru Nicolae Botgros! Nepotul s-a trezit din comă și a băut apă singur
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...