Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, în pericol să fie preluat de Colegiul naţional de artă „Dinu Lipatti”. Reprezentanţii instituţiei refuză

Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, singura instituție din România dedicată exclusiv formării dansatorilor profesioniști în dans clasic și contemporan, se confruntă cu posibilitatea comasării administrative cu Colegiul Național de Artă „Dinu Lipatti”. Părinți, elevi, absolvenți și susținători ai artei coregrafice solicită menținerea liceului ca unitate independentă, invocând unicitatea profilului, tradiția și impactul cultural deosebit pe care instituția îl are la nivel național și internațional.

Apel pentru păstrarea Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali” ca instituție de învățământ autonomă

Susținătorii Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali” din România au lansat un apel către autoritățile responsabile, prin care solicită păstrarea statutului instituției ca liceu independent, în ciuda noilor prevederi legale care ar impune comasarea unităților cu mai puțin de 500 de elevi.

Argumentele principale se concentrează pe unicitatea profilului în România – ”Floria Capsali” este cel mai vechi liceu vocațional dedicat exclusiv dansului, iar o fuziune cu un colegiu de muzică ar diminua standardele de formare coregrafică.

Structura programului, orele intensive de balet și dans contemporan, colaborările cu Opera Națională, Opera Comică pentru Copii și Teatrul de Operetă, precum și rezultatele remarcabile ale elevilor sunt citate ca motive pentru păstrarea independenței școlii.

”PETIȚIE Pentru menținerea Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” ca unitate de învățământ independentă Către: Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului IV Subsemnații, părinți, elevi, absolvenți și susținători ai artei coregrafice din România, solicităm menținerea Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali” ca instituție de învățământ independentă, fără comasarea cu Colegiul național de artă ”Dinu Lipatti”, așa cum s-ar dori cu noua prevedere legală privind un număr minim de 500 de elevi per unitate.”, se arată pe edupedu.ro.

Baza legală pentru menținerea independenței

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, modificată prin Legea 141/2025, introduce pragul de 500 de elevi pentru păstrarea personalității juridice, dar nu elimină excepțiile pentru unități cu profil unic și importanță națională.

Conform OM 5197/06.08.2025, art. 3 alin. (2) lit. d), ”la analiza comasării se ia în calcul specializarea și profilul distinct al unității”. De asemenea, art. 94 alin. (3) permite menținerea unităților în rețeaua școlară chiar sub pragul numeric dacă oferă formare în domenii rare sau de nișă la nivel național.

Coregrafia clasică și contemporană intră exact în această categorie, ceea ce oferă liceului un argument solid pentru menținerea independenței sale.

”Solicităm păstrarea statutului independent al Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali””

Semnatarii petiției avertizează că unificarea administrativă cu Colegiul ”Dinu Lipatti” ar duce la pierderea identității liceului, reducerea accesului la infrastructura necesară și imposibilitatea menținerii programului artistic intensiv.

”Acestea sunt motivele si argumentele pentru care solicităm păstrarea statutului independent al Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali”, protejarea specificului său educațional și recunoașterea importanței sale ca unic centru de formare profesională în dans clasic si dans contemporan la nivel preuniversitar în România.”

Autoritățile sunt chemate să ia în considerare valoarea culturală și artistică a instituției și să adopte măsuri pentru protejarea și dezvoltarea sa.

