Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

Leul românesc, un pic mai valoros din motive care nu au legătură cu România. Aprecierea a ignorat inflația

ACTUALITATE
Leul românesc, un pic mai valoros din motive care nu au legătură cu România. Aprecierea a ignorat inflația
Leul românesc și inflația / foto: Playtech

Deși economia României traversează o perioadă marcată de inflație ridicată și prognoze pesimiste privind creșterea PIB, leul a reușit să se aprecieze ușor față de euro. Evoluția pare paradoxală, având în vedere că prețurile au crescut cu aproape 10% într-un singur an, iar perspectivele pentru finalul lui 2025 nu sunt deloc optimiste. Totuși, explicația nu ține de factorii interni, ci de turbulențele economice și politice din Europa, care au slăbit moneda unică.

Astfel, într-o ședință agitată pe piața valutară, euro a scăzut de la 5,0733 lei la 5,0707 lei, cu fluctuații în intervalul 5,070 – 5,078 lei. În paralel, dolarul american s-a întărit, urcând de la 4,3297 lei la 4,3397 lei, în timp ce francul elvețian și lira sterlină au înregistrat scăderi ușoare. Această dinamică arată clar că leul nu s-a apreciat pe baza unor performanțe economice interne, ci mai degrabă pe seama vulnerabilităților din zona euro.

Inflația ridicată nu a afectat imediat cursul

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că între august 2024 și august 2025, prețurile de consum au crescut cu 9,9%, în urcare față de 7,8% în perioada anterioară. Comparativ cu decembrie 2024, rata anuală a inflației se ridică acum la 8,1%. Comisia Națională de Prognoză estimează o inflație de aproape 9% până la finalul anului, iar analiștii BCR Erste consideră că nivelul ar putea urca spre 9,7%.

Vezi și:
Când aurul devine cel mai valoros și se transformă într-un simptom al recesiunii. Ce am învățat din ultimii 25 de ani
Ce se întâmplă cu economia când reduci numărul bugetarilor, de fapt. S-a întâmplat la fel în Spania, Italia, Grecia și Portugalia

În mod normal, o asemenea situație ar fi pus presiune pe moneda națională, însă deprecierea euro a schimbat balanța. Practic, leul a câștigat teren doar pentru că moneda unică europeană a slăbit, nu pentru că economia României ar fi dat semne de stabilitate. În plus, creșterea inflației a dus și la ajustări privind estimările de PIB, coborâte la doar 0,6% pentru acest an, față de 1,5% cât se anticipa anterior.

Contextul internațional a făcut diferența

Factorul declanșator al deprecierii euro vine din Franța, unde premierul Sebastien Lecornu s-a confruntat deja cu ample proteste sociale, ceea ce a amplificat tensiunile politice din zona euro. În paralel, investitorii globali privesc cu atenție datele privind inflația din SUA și deciziile de politică monetară ale Rezervei Federale, evenimente care influențează direct cursurile valutare.

În regiune, evoluțiile au fost amestecate: zlotul polonez a slăbit, în timp ce forintul maghiar s-a întărit. Aceste mișcări confirmă faptul că presiunile vin în principal din exterior și afectează toate monedele emergente. România, chiar cu o inflație de aproape 10%, nu a fost o excepție, iar leul s-a sprijinit conjunctural pe vulnerabilitatea euro.

Pe piețele internaționale, aurul și criptomonedele continuă să atragă interesul investitorilor. Deși prețul unciei de aur a coborât ușor sub recordul recent, perspectivele rămân optimiste, cu estimări care duc metalul prețios spre pragul de 4.000 de dolari. Bitcoin și ether au înregistrat la rândul lor creșteri consistente, confirmând apetitul pieței pentru active alternative.

De ce ziua și noaptea nu sunt egale la echinocțiu. Momentul de egalitate se numește „echilux” și vine la câteva zile
Recomandări
Un român care închiriază garsoniere a rămas fără mobilă. Mizeria lăsată de chiriaşi în urmă este de nedescris: „Nu am mai văzut aşa ceva”
Un român care închiriază garsoniere a rămas fără mobilă. Mizeria lăsată de chiriaşi în urmă este de nedescris: „Nu am mai văzut aşa ceva”
Nouă prevedere pentru asociațiile de proprietari. Ce se întâmplă când nu mai sunt bani în fondul de rulment
Nouă prevedere pentru asociațiile de proprietari. Ce se întâmplă când nu mai sunt bani în fondul de rulment
Cum reinstalezi iPadOS cu un computer și cum faci resetare în siguranță
Cum reinstalezi iPadOS cu un computer și cum faci resetare în siguranță
Val de concedieri anunțate în mediul de afaceri: antreprenorii cer măsuri rapide pentru a evita o criză prelungită
Val de concedieri anunțate în mediul de afaceri: antreprenorii cer măsuri rapide pentru a evita o criză prelungită
Majorarea TVA-ului în HoReCa, o lovitură dureroasă pentru toată economia românească. De ce ne vom întoarce cu mulți ani înapoi
Majorarea TVA-ului în HoReCa, o lovitură dureroasă pentru toată economia românească. De ce ne vom întoarce cu mulți ani înapoi
Cuplul Macron va prezenta „probe științifice” în SUA pentru a demonstra că Brigitte este femeie
Cuplul Macron va prezenta „probe științifice” în SUA pentru a demonstra că Brigitte este femeie
Comunicarea dintre oameni și animale, mai aproape de realitate ca niciodată. Cum ajută inteligența artificială să înțelegem ce vor „necuvântătoarele” să ne transmită
Comunicarea dintre oameni și animale, mai aproape de realitate ca niciodată. Cum ajută inteligența artificială să înțelegem ce vor „necuvântătoarele” să ne transmită
Câţi bani face o cameristă în Statele Unite ale Americii doar din bacşiş, într-o singură zi? O româncă filmează tot ce găseşte
Câţi bani face o cameristă în Statele Unite ale Americii doar din bacşiş, într-o singură zi? O româncă filmează tot ce găseşte
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Monica Gabor a născut a doua oară, însă silueta fostului model nu a avut de suferit. Cum arată acum mama Irinucai Columbeanu
Playtech Știri
Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor
Playtech Știri
Melania Trump, extravagantă la dineul de stat de la Castelul Windsor. Kate Middleton, însă, a strălucit cu o rochie brodată manual. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...