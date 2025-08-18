Lenovo – creștere record în primul trimestru fiscal 2025/26. Ajută strategia AI hibridă și inovația

Lenovo a raportat rezultate financiare spectaculoase pentru primul trimestru al anului fiscal 2025/26, demonstrând că mixul dintre tehnologiile emergente, investițiile susținute în cercetare și excelența operațională poate genera performanță chiar și într-un context economic instabil. Grupul a înregistrat venituri de 18,8 miliarde USD, cu 22% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce profitul net aproape s-a dublat, urcând cu 108% până la 505 milioane USD.

Ceea ce diferențiază această creștere nu este doar dimensiunea ei, ci și faptul că se bazează pe o strategie clară, construită în jurul inteligenței artificiale hibride și a inovării accelerate. Într-o industrie în care competiția este acerbă, Lenovo arată că poate folosi transformările tehnologice pentru a-și consolida cota de piață și a-și crește profitabilitatea.

AI hibridă și inovația ca motoare principale

Unul dintre elementele centrale ale succesului Lenovo îl reprezintă adoptarea modelului de inteligență artificială hibridă, care combină soluțiile locale cu puterea cloud-ului, oferind flexibilitate și scalabilitate pentru utilizatori și companii. Această abordare i-a permis companiei să răspundă rapid cererii tot mai mari pentru soluții AI, de la PC-uri inteligente până la infrastructură de centre de date.

În paralel, Lenovo a crescut bugetul de cercetare și dezvoltare cu peste 10% față de anul anterior, direcționând resursele spre tehnologii care pot redefini interacțiunea dintre utilizatori și dispozitive. Conceptul de „AI twins”, prezentat ca un obiectiv strategic, promite să creeze agenți digitali capabili să asiste atât persoane, cât și organizații în activități complexe.

Aceste investiții nu doar că susțin avantajul competitiv pe termen scurt, dar pregătesc terenul pentru o piață în care AI-ul personal și AI-ul corporativ vor deveni standard.

Performanță pe segmente și piețe

Toate liniile de business au raportat creșteri solide, însă divizia Intelligent Devices Group (IDG) s-a remarcat prin rezultate de referință. Veniturile IDG au urcat cu 18% până la 13,5 miliarde USD, iar segmentul de PC-uri și dispozitive inteligente a înregistrat cel mai mare avans din ultimii 15 trimestre, cu o creștere anuală de 19%.

Lenovo a atins o cotă de piață record de 24,6% pe segmentul PC-urilor și a accelerat livrările de PC-uri cu AI, care reprezintă acum peste 30% din total. În paralel, Motorola, parte a grupului, a obținut o poziție dominantă pe piața telefoanelor pliabile, cu o cotă de peste 50%, susținută de popularitatea modelului Razr.

Divizia de infrastructură (ISG) a crescut cu 36%, până la 4,3 miliarde USD, datorită cererii ridicate pentru soluții AI și pentru sistemele de răcire cu lichid, iar SSG (servicii și soluții) a raportat al 17-lea trimestru consecutiv de creștere, cu venituri de 2,3 miliarde USD și o marjă operațională de peste 22%.

Reziliență și poziționare globală

Într-un mediu economic afectat de volatilitatea tarifelor și de tensiuni geopolitice, Lenovo a demonstrat reziliență prin flexibilitatea lanțului de aprovizionare și un model operațional unic ODM+. Strategia „global/local” îi oferă companiei avantajul de a combina resursele internaționale cu o distribuție adaptată fiecărei regiuni.

Pe lângă rezultatele financiare, compania și-a consolidat poziția și în clasamentele globale: a urcat 52 de poziții în topul Fortune Global 500 și a intrat pe locul 8 în Gartner Top 25 Global Supply Chain. Mai mult, angajamentul față de sustenabilitate a fost validat de ratinguri de top precum AAA de la MSCI și Medalia de Platină EcoVadis.

Privind înainte, Lenovo își propune să continue expansiunea prin AI, să dezvolte soluții scalabile pentru companii și utilizatori și să atingă obiectivele ambițioase de sustenabilitate până în 2050. Rezultatele din acest trimestru arată că mixul dintre AI, inovare și eficiență operațională poate asigura creștere pe termen lung, chiar și într-o piață imprevizibilă.