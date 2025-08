Legendarul regizor Francis Ford Coppola internat de urgență în Italia. Cu ce probleme de sănătate se confruntă, diagnosticul medicilor

Legendarul regizor Francis Ford Coppola, celebru pentru capodopera „Nașul”, a fost internat în spital la Roma, generând îngrijorare în rândul fanilor și industriei cinematografice. La 86 de ani, Coppola a fost internat pe 5 august la Policlinico Tor Vergata pentru o intervenție cardiacă programată, dar în urma unor complicații minore a rămas sub observație medicală. Această situație survine după o perioadă intensă de activitate pentru cineast, care a promovat recent filmul său SF „Megalopolis” în șase orașe americane și a participat la Festivalul de Film Magna Graecia din Calabria.

Pe 5 august, Francis Ford Coppola a fost spitalizat la Roma, pentru o intervenție cardiacă programată, efectuată de Dr. Andrea Natale, medicul său de peste 30 de ani. Înainte de operație, medicii au detectat o aritmie ușoară, mai exact fibrilație atrială, o bătaie neregulată a inimii, care a impus monitorizarea atentă a stării sale.

„Coppola se odihnește bine, totul este bine”, a transmis o sursă apropiată cineastului pentru revista Rolling Stone. Personalul medical rămâne optimist, așteptând ca recuperarea să decurgă normal în zilele următoare.

Cu doar câteva zile înainte de spitalizare, Coppola a încheiat un turneu în șase orașe americane unde a promovat „Megalopolis”, un film SF cu un buget impresionant de 120 de milioane de dolari, realizat cu fonduri proprii. Turneul s-a încheiat pe 1 august la Palatul de Arte Frumoase din San Francisco.

Ulterior, regizorul a participat la Festivalul de Film Magna Graecia din Calabria, unde a prezentat „Megalopolis” și a explorat locații pentru un nou proiect cinematografic. În fața publicului, Coppola a transmis un mesaj plin de optimism:

