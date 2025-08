Francis Ford Coppola, transportat de urgență la spital în Italia. Ce făcea regizorul „Nașul” în Calabria

Regizorul Francis Ford Coppola, considerat unul dintre cei mai mari cineaști ai secolului trecut, a fost spitalizat în Italia.

Potrivit presei locale, Coppola, în vârstă de 86 de ani, a fost internat marți dimineață în Calabria. Acesta se afla acolo pentru a prezenta o proiecție a controversatului său film, Megalopolis.

Francis Ford Coppola, transportat de urgență la spital

Echipa sa nu a oferit momentan nicio declarație oficială. Regizorul petrecuse o parte din vară în Italia, parțial pentru a căuta locații pentru noul său film, pe care intenționa să-l filmeze în toamnă.

Autorul a câștigat de-a lungul carierei sale cinci premii Oscar și a regizat capodopere precum Apocalypse Now, Nașul (The Godfather), Peggy Sue Got Married și Dracula al lui Bram Stoker.

Soția sa, Elaine, a murit în primăvara anului trecut.

La mijlocul lunii iulie, Coppola a fost întâmpinat cu entuziasm de un grup de tineri în Soverato, unde a fost invitat special la avanpremiera Magna Graecia Film Festival.

„Tinerii îmi spun că lumea este în haos”, declara atunci Coppola. „Dar eu le spun că nu există nicio problemă pe care omenirea să nu o poată rezolva. Trebuie să construim împreună un viitor măreț, pentru binele copiilor noștri. Iar în această seară, facem un salt spre viitor.”

Coppola are legături strânse cu Italia

După ce a câștigat un Oscar și a devenit o legendă a cinematografiei mondiale, Coppola a decis să realizeze, pe cont propriu, un blockbuster de 120 de milioane de dolari – Megalopolis –, un film ambițios, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes în 2024. Reacțiile criticilor și ale publicului au fost, însă, dezamăgitoare.

Proiectul stă acum la baza unui documentar intitulat Megadoc, regizat de Mike Figgis, care va fi prezentat în premieră la Festivalul de Film de la Veneția, la finalul lunii august 2025.

Coppola are legături strânse cu Italia, în special cu regiunea Basilicata.

Bunicul său, Agostino, a emigrat din Bernalda la începutul anilor 1900, iar pe 1 mai 1989, Francis Ford Coppola a devenit cetățean de onoare al acestui orășel lucanian, unde revine frecvent în vacanțe și se bucură de plajele din apropiere, în zona Metaponto de pe coasta Mării Ionice.

Cineastul are chiar un plan de revitalizare a zonei Metaponto, achiziționând o clădire veche din Bernalda pe care intenționează să o transforme într-un hotel.