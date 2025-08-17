Legenda polițiștilor falși din Bulgaria i-a speriat pe români. Ce spun cei care au mers în această vară spre Grecia

Tot mai mulți români care pleacă în vacanță în Grecia ridică semne de întrebare despre siguranța tranzitării Bulgariei pe timp de noapte. Pe forumurile de călătorii, subiectul „polițiștilor falși” care ar opri turiștii pentru a-i jefui a revenit în discuție.

Mai sunt polițiști falși în Bulgaria?

„Fenomenul este unul foarte restrâns, adică nu mai este ce a fost. Recomand totuși să traversați ziua Bulgaria, noaptea e mai periculos”, a scris un internaut. Alții au subliniat că, atâta timp cât șoferii circulă regulamentar, riscul de a întâlni astfel de situații este practic inexistent. „Dacă mergeți legal, opriți doar la benzinării sau, în caz de nevoie, direct la vamă. Nu vă opriți la semnale suspecte”, a recomandat un alt utilizator.

Șoferi cu experiență, care tranzitează săptămânal Bulgaria pe ruta Giurgiu–Salonic, au spus că nu s-au confruntat niciodată cu asemenea probleme. Mai mult, unii cred că polițistul fals este doar un mit amplificat. „Tranzitez Bulgaria de două ori pe săptămână, noaptea. Niciodată nu am întâlnit polițiști falși”, a mărturisit un șofer de cursă regulată.

Povești vechi

Alți turiști români spun că au trecut de zeci de ori prin Bulgaria, încă din anii 2000, și nu au avut probleme nici măcar atunci când circulau noaptea. „E o prostie, mergi liniștit și nu o să fie nimic. Și în România se pot întâmpla astfel de lucruri”, a povestit cineva care a traversat țara vecină chiar săptămâna trecută.

Potrivit celor care cunosc bine drumurile bulgărești, situațiile în care turiștii erau opriți de falși polițiști datează de acum aproape două decenii. Astăzi, principalele motive pentru care șoferii pot fi sancționați de poliția reală din Bulgaria țin de încălcarea regulilor de circulație: depășirea vitezei legale, neacordarea de prioritate, trecerile neregulamentare pentru pietoni sau depășirile interzise.

Concluzia celor care au circulat recent este că Bulgaria este o țară sigură pentru tranzit, fie ziua, fie noaptea, iar temerile legate de „polițiștii falși” sunt doar povești rămase din trecut.