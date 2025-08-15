Cum arată un mic dejun la „all-inclusive” în Bulgaria? Un român a filmat tot ce a mâncat în vacanţă, în prima parte a zilei

Un turist român aflat în vacanţă la Sunny Beach, în Bulgaria, a împărtăşit pe reţelele de socializare experienţa sa de la micul dejun „all-inclusive” oferit de hotel. Într-un videoclip filmat de la primele ore ale dimineţii, acesta a arătat atât atmosfera din restaurant, cât şi varietatea impresionantă de preparate puse la dispoziţie. De la pâinici proaspete şi gogoşi glazurate, până la omlete aburinde şi legume proaspăt tăiate, mesele erau pline de opţiuni pentru toate gusturile. Filmarea sa a atras atenţia internauţilor, mulţi fiind curioşi să vadă cum arată, în realitate, oferta de mic dejun într-o staţiune bulgărească.

Primii paşi spre un mic dejun bogat

„Bună dimineața! Este 7 și jumătate. (…) Vreau să merg la micul dejun să vedem ce avem de mâncare. La cină a fost super ok, chiar super ok mâncarea aici”, spune acesta în timp ce se îndreaptă spre restaurant.

Pe măsură ce intră în sală, se pot observa mesele bogat aranjate. În imagini se observă coșuri cu pâinici – unele cu miere, altele presărate cu susan sau mac. Lângă ele, gogoşi glazurate.

Legumele sunt pregătite atent: roşii feliate, castraveţi proaspeţi, frunze de salată verde, dar şi roşii coapte, pentru cei care preferă un gust mai intens. Există şi mai multe tipuri de măsline, negre şi verzi, simple sau umplute.

Pentru iubitorii de lactate, mesele includ sortimente variate de brânzeturi şi iaurt – simplu, cu fructe sau cu cereale. Nu lipsesc ciupercile gătite şi omletele calde.

Reacţia turistului

Ajuns în faţa bufetului, românul nu îşi ascunde entuziasmul.

„Ce bine arată! Ce bine miroase”, spune el, în timp ce se plimbă printre preparate.

După ce se hotărăşte, îşi umple farfuria cu vârf.

„Și gata, farfuria mea cu vârf. Chiar ok mâncarea aici!”, adaugă el.

Reacțiile din mediul online

Videoclipul a strâns numeroase comentarii, unele pline de curiozitate, altele cu observaţii mai critice. Un utilizator a sugerat:

„Ar fi interesant dacă ați reuși să filmați întreaga ofertă mic dejun, prânz, cină, nu doar ce vă alegeți dumneavoastră! Concediu plăcut!”

Altcineva a remarcat combinaţia neobişnuită de pe farfurie:

„Cum sa te duci la all inclusive și să mănânci roșii cu ciuperci? Sau salam cu varză la mic dejun… Bă, fraților, mai cizelați-vă și voi, mă! Nici măcar să asezonați mâncarea și să faceți diferența între mic dejun și cină nu știți.”

Un alt comentator a rememorat experienţe personale: