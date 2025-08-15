Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

Legea retrocedărilor, în varianta actualizată. Cum se restituie imobilele preluate de comuniști în 2025

Actualitate
Legea retrocedărilor, în varianta actualizată. Cum se restituie imobilele preluate de comuniști în 2025
Retrocedarea proprietăților în 2025

Procesul de restituire a imobilelor confiscate abuziv de stat în perioada comunistă intră, în 2025, într-o nouă etapă legislativă, marcată de simplificări procedurale și criterii mai clare. Prin Ordonanța de Urgență nr. 38/2025, Guvernul a modificat Legea 165/2013, cu scopul de a accelera închiderea dosarelor vechi, dar și de a menține un echilibru între drepturile foștilor proprietari și resursele financiare ale statului.

Noua reglementare introduce o distincție esențială: dacă sporul de valoare adus unui imobil de către stat sau terți de bună-credință depășește 50% din valoarea sa actuală, acesta este considerat „substanțial modificat” și tratat juridic ca un bun nou. În asemenea cazuri, restituirea în natură nu mai este posibilă, urmând să se acorde despăgubiri calculate pe baza grilei notariale. Sporul de valoare este determinat prin diferența dintre valoarea actuală a imobilului și cea pe care ar fi avut-o dacă rămânea în starea de la momentul preluării abuzive.

Criterii mai detaliate pentru evaluarea despăgubirilor

OUG 38/2025 clarifică procedura de evaluare a despăgubirilor, stabilind indicatori obiectivi în funcție de tipul imobilului. Pentru locuințe, se iau în calcul anul construcției, materialele utilizate și suprafețele care nu sunt locuibile. Anul 1977 a fost ales ca reper datorită schimbărilor majore în standardele edilitare și în tehnologiile de construcție, influențate și de lecțiile învățate după cutremurul din acel an.

„Pomii vecinilor atârnă în curtea noastră şi nu vor să îi taie. Ce putem face?”. Soluţia unui avocat pentru problema des întâlnită în România
Situație absurdă într-o localitate din România. Oamenii plătesc impozit pe terenurile luate pentru autostradă, dar despăgubirile întârzie să apară

Pentru spațiile comerciale și industriale, evaluarea se va face în funcție de tipul construcției, starea tehnică, dotările și potențialul economic. În cazul terenurilor, contează modificările urbanistice și indicatorii tehnico-economici care le-au crescut valoarea. Aceste precizări urmăresc eliminarea interpretărilor divergente și a contestațiilor prelungite.

Protejarea investițiilor și evitarea abuzurilor

Prin noile reguli, statul își propune să protejeze investițiile considerabile făcute asupra unor imobile confiscate, pentru a evita situațiile în care foștii proprietari ar beneficia de îmbunătățiri realizate pe cheltuiala altora. În același timp, se previne îmbogățirea fără justă cauză, menținându-se principiul proporționalității în repararea nedreptăților.

Această abordare este motivată și de observațiile formulate de Curtea Constituțională și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care au cerut în trecut mai multă transparență și criterii clare în procesul de retrocedare.

Coordonare mai bună între instituții

O altă schimbare importantă este obligativitatea întocmirii de situații centralizate, transmise Prefecturilor, cu toate datele relevante pentru fiecare dosar. Aceste evidențe vor permite autorităților să identifice blocajele și să intervină mai rapid, asigurând un flux mai eficient al soluționării notificărilor.

Astfel, OUG 38/2025 promite să transforme un proces adesea marcat de întârzieri și neclarități într-unul mai transparent, mai echitabil și mai aproape de finalizare. Dacă implementarea va fi riguroasă, foștii proprietari ar putea vedea rezultate mai rapide, fie sub forma restituirii în natură, fie sub forma despăgubirilor financiare echivalente.

