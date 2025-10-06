Legea „bunelor moravuri”, pregătită într-un stat din SUA, cere interzicerea filmelor și cărților pentru adulți, a VPN-urilor și a exprimării persoanelor trans, cu pedepse de până la 20 de ani de închisoare

Un proiect de lege depus în Michigan, denumit provizoriu „Anticorruption of Public Morals Act”, propune o redefinire drastică a „conținutului care corupe moravurile publice” și cere blocarea online a unei game foarte largi de materiale. Inițiativa este promovată de un ales republican și ar introduce pedepse penale ce pot ajunge până la 20 de ani de închisoare și amenzi de până la 100.000 de dolari. Deși susținătorii spun că ținta este „eradicarea pornografiei”, formulările ample ale textului trimit mult dincolo de pornografia explicită, atingând literatură erotică, jocuri și filme cu scene sexuale, conținut ASMR cu conotație erotică și, în mod separat, utilizarea ori comercializarea VPN-urilor, sriu cei de la Techradar.

Ce prevede inițiativa și de ce stârnește controverse

Proiectul ar obliga furnizorii de internet să implementeze tehnologii de filtrare pentru a bloca accesul rezidenților din Michigan la conținutul vizat, cu control judiciar minim înainte de blocare. Mai mult, textul cere monitorizarea și interzicerea activă a „instrumentelor de ocolire”, listând explicit VPN-urile, ceea ce ar afecta atât confidențialitatea utilizatorilor, cât și practici legitime de securitate cibernetică în mediul casnic și profesional.

Cea mai controversată clauză privește libertatea de exprimare a persoanelor trans. Formularea interzice „orice reprezentare sau simulare” a unei persoane care se prezintă drept sexul opus prin haine, machiaj ori proteze sau care revendică o identitate reproductivă diferită de „sexul biologic”. Criticii arată că, în practică, această secțiune ar putea cenzura fotografii, videoclipuri sau relatări ale persoanelor trans, restrângând sever dreptul lor la exprimare online și riscând discriminare bazată pe identitate de gen.

Implicații legale, tehnologice și ce urmează

Juriști și organizații civice invocă potențiale conflicte cu Primul Amendament din Constituția SUA (libertatea de exprimare) și avertizează asupra fenomenului de „overblocking”: de teama sancțiunilor, platformele ar putea bloca excesiv, afectând opere artistice, educaționale sau satirice. Din perspectivă tehnică, filtrarea la nivel de ISP și interzicerea VPN-urilor sunt greu de implementat fără a produce colateral—de la încetinirea traficului până la blocarea aplicațiilor care depind de tuneluri criptate pentru muncă la distanță, noteaza CBS News.

Inițiatorul a indicat că lucrează la amendamente pentru a clarifica scopul exclusiv anti-pornografie, însă, până la publicarea unui text revizuit, îngrijorările rămân. Proiectul se află în procedură legislativă în Michigan, iar dacă ar fi adoptat, ar intra în vigoare după o perioadă de grație (circa 90 de zile). Indiferent de deznodământ, dezbaterea marchează un nou episod în disputa americană privind raportul dintre protecția „bunelor moravuri”, intimitatea online, libertatea de exprimare și limitele tehnologiei în rolul de cenzor.