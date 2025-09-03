Ultima ora
03 sept. 2025 | 16:59
de Iulia Kelt

Cele mai bune VPN-uri ieftine în 2025: Ce alegi ca să fii protejat și să-ți mai rămână și bani în buzunar

TEHNOLOGIE
Cele mai bune VPN-uri ieftine în 2025: Ce alegi ca să fii protejat și să-ți mai rămână și bani în buzunar
Ce VPN ieftin și bun alegi / Foto: TechRadar

Într-o lume în care confidențialitatea online devine tot mai importantă, VPN-urile nu mai sunt doar pentru pasionați de tehnologie, ci pentru oricine vrea să își protejeze datele sau să acceseze conținut restricționat geografic.

Totuși, problema apare atunci când costurile unor servicii premium sunt destul de mari. Din fericire, există câteva soluții care combină securitatea, viteza și prețul avantajos.

Private Internet Access, cel mai bun VPN ieftin, all-in-one

Private Internet Access (PIA) rămâne una dintre cele mai bune opțiuni pentru cei care caută un abonament de lungă durată la cost minim.

Pentru aproximativ 79 de dolari primești acces timp de trei ani și patru luni, iar prețul se menține și la reînnoire, fără surprize ascunse.

PIA oferă o politică strictă „no-logs”, criptare AES 128/256-bit și servere în 91 de țări. Deși aplicația nu este cea mai intuitivă și uneori are probleme cu Netflix, raportul calitate-preț este greu de bătut.

Proton VPN, alegerea ideală pentru utilizatorii de Mac și iOS

Proton VPN excelează la capitolul securitate și este foarte bine optimizat pentru macOS și iOS, păstrând aceleași funcționalități ca pe Windows sau Android.

Abonamentul pornește de la 60 de dolari/an, dar adevărata valoare vine prin pachetul Proton Unlimited (aprox. 120 de dolari/an), care include VPN, e-mail securizat, manager de parole și stocare cloud. Este o opțiune perfectă pentru cei care vor să își protejeze întreaga identitate digitală într-un singur ecosistem.

CyberGhost, cel mai bun VPN accesibil pentru Netflix

Pentru cei care folosesc VPN-ul în special pentru streaming, CyberGhost este soluția potrivită. Serviciul are servere dedicate pentru deblocarea platformelor de divertisment, inclusiv Netflix.

Costul este atractiv: aproximativ 60 de dolari pentru primii doi ani, după care trece la plan anual. Interfața prietenoasă îl face potrivit și pentru începători, iar politica „no-logs” asigură liniște în privința confidențialității. Singurul minus: uneori viteza poate varia.

TorGuard, cel mai personalizabil VPN ieftin

Dacă îți place să ajustezi setările și să ai control total, TorGuard este alegerea perfectă. Costă doar 33 de dolari pe an și oferă multiple opțiuni avansate de configurare, inclusiv scripturi personalizate.

Este rapid și sigur, însă lipsa unor ghiduri detaliate poate fi un dezavantaj pentru utilizatorii mai puțin tehnici. Totuși, pentru cei care preferă abonamente anuale la VPN fără angajamente pe termen lung, TorGuard este o soluție excelentă.

VyprVPN, cel mai ușor de utilizat VPN economic

Cu o interfață modernă și ușor de folosit, VyprVPN se remarcă prin experiența plăcută pe care o oferă.

Abonamentul pe doi ani costă în jur de 72 de dolari, ceea ce îl face competitiv, mai ales că include și protocolul proprietar „Chameleon”, util pentru a trece peste restricțiile din țările cu cenzură strictă. Este rapid, stabil și potrivit pentru utilizatorii care apreciază un design bine pus la punct.

