Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Legătura dintre atacurile cibernetice și manipulare – cum sunt fraudați românii în 2025, lăsați fără economii în bancă

Actualitate
Legătura dintre atacurile cibernetice și manipulare - cum sunt fraudați românii în 2025, lăsați fără economii în bancă
Fraudele lasă românii fără bani în bancă / foto: Playtech

În 2025, fraudele cibernetice nu mai înseamnă doar viruși sau emailuri de tip phishing, ci o adevărată industrie organizată, cu call-centere dedicate și scenarii atent construite pentru a exploata vulnerabilitățile emoționale și lipsa de informare a victimelor. Românii cad din ce în ce mai des în plasa atacatorilor care le pot goli conturile bancare în câteva minute, lăsându-i fără economiile strânse în ani de muncă.

Potrivit lui Alin Becheanu, head of fraud monitoring & prevention în cadrul ING Bank România, una dintre cele mai mari probleme este lipsa de rapiditate în reacția instituțiilor implicate. În momentul în care un atacator reușește să manipuleze victima și să transfere banii într-un alt cont, timpul devine cel mai mare inamic.

Cum acționează atacatorii și de ce manipularea e cheia succesului

Spre deosebire de metodele clasice de fraudă, atacurile moderne nu se bazează doar pe tehnologie, ci mai ales pe manipularea psihologică a victimei. Escrocii folosesc scenarii care inspiră urgență sau frică: apeluri telefonice în care se prezintă ca reprezentanți ai băncii, mesaje legate de tranzacții suspecte sau chiar promisiuni de câștiguri rapide.

Vezi și:
McDonald’s, prinsă pe picior greșit după ce un hacker a expus probleme grave de securitate
Despre agenții AI în companii – Exploitul „Zero-Click” duce la riscuri colosale de securitate, conform experților

Un aspect îngrijorător este profesionalizarea acestei „industrii” a fraudei. Atacatorii dispun de call-centere bine puse la punct, unde operatorii urmează scripturi clare, adaptate în funcție de reacția victimei. În multe cazuri, victimele ajung să furnizeze singure date confidențiale precum parole, coduri OTP sau detalii despre conturi.

Manipularea psihologică se combină cu tehnici digitale avansate, iar rezultatul este o combinație greu de detectat pentru utilizatorii obișnuiți, care cad pradă mai ales atunci când sunt presați de timp.

De ce durează recuperarea banilor și ce soluții se propun

Chiar și după ce frauda a fost descoperită, procesul de recuperare a banilor este extrem de complicat. În prezent, sumele transferate ajung rapid în conturi intermediare, de unde dispar în câteva ore prin retrageri sau transferuri succesive. Procedurile birocratice și anchetele de lungă durată fac ca victimele să rămână ani întregi fără soluții.

Alin Becheanu atrage atenția că situația ar putea fi schimbată printr-o colaborare mai eficientă între bănci, autorități și clienți. În opinia sa, băncile ar trebui să primească mai multă autoritate pentru a bloca imediat fondurile suspecte și pentru a stopa transferurile încă din faza incipientă. Totodată, schimbul de informații între instituții trebuie să fie mai rapid, pentru ca atacatorii să nu profite de întârzierile sistemului actual.

Pentru utilizatori, soluția rămâne vigilența constantă. Fiecare apel sau mesaj suspect trebuie verificat direct cu banca, iar datele confidențiale nu trebuie comunicate niciodată prin telefon sau email.

2025, anul fraudelor cibernetice sofisticate

România nu este ocolită de tendințele globale: fraudele cibernetice au devenit mai complexe, mai rapide și mai greu de combătut. Cu toate acestea, o combinație între educația digitală a populației, reacția promptă a băncilor și implicarea autorităților ar putea limita pagubele și ar reduce puterea acestor rețele de fraudă.

În lipsa unor măsuri ferme, românii rămân principala țintă, iar pierderile financiare riscă să crească exponențial. Într-o lume unde atacatorii îmbină tehnologia cu arta manipulării, doar vigilența și cooperarea pot face diferența între protejarea și pierderea economiilor.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
Unde locuiesc și cum trăiesc muncitorii nepalezi aduși în România. Cât cheltuie și câți bani reușesc să trimită acasă
Unde locuiesc și cum trăiesc muncitorii nepalezi aduși în România. Cât cheltuie și câți bani reușesc să trimită acasă
Un sfert dintre elevi folosesc deja inteligența artificială pentru teme. Este școala pregătită pentru această schimbare?
Un sfert dintre elevi folosesc deja inteligența artificială pentru teme. Este școala pregătită pentru această schimbare?
Cu ce se ocupă acum Olivia Steer, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor. Cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani
Cu ce se ocupă acum Olivia Steer, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor. Cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani
Oamenii de știință au aflat de ce rechinii megalodon au dispărut acum milioane de ani
Oamenii de știință au aflat de ce rechinii megalodon au dispărut acum milioane de ani
Obligatoriu pentru toți utilizatorii de Gmail să-și schimbe parola. Avertismentul Google după spargerea a 2.5 miliarde de conturi
Obligatoriu pentru toți utilizatorii de Gmail să-și schimbe parola. Avertismentul Google după spargerea a 2.5 miliarde de conturi
România la coada Europei într-un clasament esențial, competențele digitale. Românii nu știu să folosească un calculator, iar tinerii nici nu vor să învețe
România la coada Europei într-un clasament esențial, competențele digitale. Românii nu știu să folosească un calculator, iar tinerii nici nu vor să învețe
Cine este polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului din București. Agentul era în timpul său liber, dar a reacționat imediat
Cine este polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului din București. Agentul era în timpul său liber, dar a reacționat imediat
Impozitul pe locuințe va crește cu 70% din 2026. Premierul Ilie Bolojan, avertisment pentru primari
Impozitul pe locuințe va crește cu 70% din 2026. Premierul Ilie Bolojan, avertisment pentru primari
Revista presei
Adevarul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte sfântul
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Playtech Știri
Zodia răsfățată de astre în septembrie 2025: bani, dragoste și noroc pe toate planurile
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!