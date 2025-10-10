László Krasznahorkai, Nobel pentru literatură 2025 — Mircea Cărtărescu, aproape de marele premiu

Premiul Nobel pentru Literatură din 2025 a fost câștigat de scriitorul maghiar László Krasznahorkai, una dintre cele mai respectate și enigmatice voci ale literaturii europene contemporane. Academia Suedeză a motivat alegerea subliniind „forța vizionară și luciditatea cu care autorul a reușit să transforme disperarea lumii moderne într-o artă de o frumusețe apocaliptică”.

În România, vestea a fost primită cu emoție, mai ales că numele lui Mircea Cărtărescu s-a aflat până în ultimele momente pe lista scurtă a favoriților. Faptul că un scriitor român a fost perceput drept un competitor real la cel mai important premiu literar din lume confirmă recunoașterea internațională tot mai puternică a literaturii române.

Portretul unui scriitor al melancoliei și al viziunilor apocaliptice

László Krasznahorkai s-a născut la 5 ianuarie 1954, în orașul Gyula, din sud-estul Ungariei. A studiat dreptul și apoi literatura maghiară, iar debutul său literar a avut loc în anii ’80, într-o perioadă tensionată din punct de vedere politic. Stilul său a fost comparat de critici cu cel al lui Kafka și Beckett: dens, neliniștitor, încărcat de fraze lungi, care par să se rostogolească la nesfârșit, captând într-un flux neîntrerupt absurdul și tragedia existenței.

Printre cele mai cunoscute romane ale sale se numără Satantango, Melancolia rezistenței și Întoarcerea baronului Wenckheim, cărți traduse în numeroase limbi și adaptate pentru cinema de regizorul Béla Tarr. Universul său literar este populat de personaje singuratice, de peisaje post-apocaliptice și de o meditație constantă asupra timpului, credinței și sfârșitului.

Academia Suedeză a recunoscut în opera sa o formă de rezistență prin artă — o căutare a sensului în mijlocul haosului lumii moderne. Krasznahorkai devine astfel al doilea scriitor maghiar laureat cu Premiul Nobel pentru Literatură, după Imre Kertész, distins în 2002.

Mircea Cărtărescu, aproape de o victorie istorică

În zilele care au precedat anunțul oficial, casele de pariuri literare și presa internațională au vehiculat o listă de posibili câștigători în care se regăseau nume mari precum Haruki Murakami, Salman Rushdie, Gerald Murnane sau Cristina Rivera Garza. Printre ei, Mircea Cărtărescu s-a menținut până în ultima clipă între favoriți, fiind considerat de critici un candidat demn de Nobel.

Scriitorul român, născut la 1 iunie 1956 în București, este una dintre cele mai complexe figuri literare ale Europei contemporane. Opera sa, vastă și dificil de încadrat într-un singur curent, explorează visul, memoria, identitatea și istoria personală ca pe niște spații infinite. Volumele Orbitor, Solenoid, Theodoros și Nostalgia au fost traduse în peste douăzeci de limbi și l-au impus ca una dintre cele mai importante voci ale literaturii europene postmoderne.

De-a lungul carierei, Cărtărescu a fost recompensat cu numeroase distincții internaționale: Premiul Thomas Mann, Dublin Literary Award, Premiul FIL de Literatură în Limbi Romanice sau Premiul Giuseppe Acerbi. Faptul că se află constant în atenția juriului Nobel și a criticilor occidentali dovedește nu doar calitatea operei sale, ci și maturizarea literaturii române pe scena mondială.

Chiar dacă anul acesta premiul a mers spre Ungaria, prezența numelui lui Cărtărescu în dezbaterea globală este o victorie simbolică pentru cultura română, care continuă să câștige teren în conștiința publicului internațional.

Literatura central-europeană și sensul unei recunoașteri

Decernarea premiului lui Krasznahorkai confirmă o tendință recentă a Academiei Suedeze: reorientarea către literatura Europei Centrale și de Est, o zonă marcată de traume istorice, dar și de o profundă conștiință artistică. În ultimele decenii, scriitorii acestei regiuni au oferit lumii unele dintre cele mai tulburătoare reflecții asupra libertății, identității și memoriei colective.

Premiul Nobel din 2025 devine astfel nu doar o recunoaștere individuală, ci și una simbolică, pentru un spațiu cultural adesea marginalizat, dar capabil să producă literatură de nivel universal. În același timp, absența unui laureat român rămâne o temă deschisă, care alimentează speranța că poate într-un viitor apropiat Mircea Cărtărescu va fi cel care va aduce acest trofeu la București.

Dincolo de competiția mediatică, evenimentul de la Stockholm reamintește lumii că literatura, fie ea scrisă în maghiară, română sau japoneză, rămâne una dintre cele mai profunde forme de cunoaștere a umanității. Într-o epocă în care zgomotul informațional pare să acopere sensul, vocea unui scriitor precum László Krasznahorkai vine să reamintească tăcerea, melancolia și puterea artei de a salva, fie și pentru o clipă, ceea ce este omenesc.