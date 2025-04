Lasconi, declarație fermă înaintea confruntării finale: „Românii trebuie să vadă că sunt singura soluție”

Ultima dezbatere televizată dinaintea primului tur al alegerilor prezidențiale aduce față în față șapte candidați cu viziuni diferite. Elena Lasconi, una dintre vocile puternice ale campaniei, a făcut o declarație categorică, mizând pe autenticitate și curaj politic. Miza e mare, iar tonul e clar: schimbarea reală nu vine din vorbe, ci din asumare.

Înainte de dezbaterea decisivă organizată de Antena 3 CNN, candidata Elena Lasconi a transmis un mesaj clar alegătorilor: este timpul ca românii să aleagă o direcție nouă, autentică și lipsită de compromisuri.

Când a fost întrebată ce așteptări are de la confruntarea finală, Lasconi a pus accentul pe alegători, nu pe spectacolul dezbaterii: ”Nu dezbaterea este decisivă, votul românilor este decisiv. Cred că sunt singurul candidat care a participat la multe dezbateri, la multe teste. Nu am refuzat, m-am prezentat cu bune și cu rele.”

Elena Lasconi a subliniat că și-a construit campania pe sinceritate, nu pe imagine. Cu peste trei decenii de experiență în comunicare, recunoaște că ar fi putut să adopte o strategie mai calculată, dar a ales transparența.

”Am fost sinceră, chiar dacă uneori am greșit și nu am fost mulțumită de ce am răspuns. Nu am dorit să mă prezint drept altcineva, deși am experiență de peste 30 de ani în comunicare și aș fi putut pivota și răspunde ce voiam eu”, a explicat candidata, subliniind ideea de autenticitate, rară în politica autohtonă.