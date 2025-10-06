Lanțul de restaurante La Plăcinte intră în insolvență: o criză provocată de pandemie, inflație și lipsa lichidităților

Lanțul de restaurante La Plăcinte, unul dintre cele mai cunoscute branduri de origine moldovenească din industria HoReCa, a intrat oficial în insolvență, la propria cerere. Decizia vine după ani de dificultăți economice, pierderi continue și imposibilitatea obținerii unei refinanțări. Potrivit documentului consultat de Profit.ro, compania Lumea Gustului SRL, care administrează restaurantele, s-a confruntat cu un dezechilibru financiar structural, cauzat de factori multipli, interni și externi.

În prezent, lanțul mai operează doar patru unități în București, față de zece în 2017, iar datoriile totale au depășit 20 de milioane de lei. Administratorul judiciar provizoriu, Dorin Ciobanu (ALARM IPURL), explică faptul că “boala nu este întotdeauna cauzată de neglijență”, făcând o analogie între problemele unei companii și cele ale unui organism care suferă din cauze imprevizibile.

Pandemia și efectele economice post-criză, începutul declinului

Deși primele semne de dificultate apăruseră încă dinainte de 2020, pandemia de COVID-19 a fost momentul care a destabilizat definitiv lanțul de restaurante. Închiderea temporară a localurilor, restricțiile privind servirea în interior și costurile ridicate pentru măsurile de igienă au generat pierderi majore. Deși La Plăcinte a încercat să se adapteze prin servicii de livrare la domiciliu, acestea nu au compensat scăderea drastică a numărului de clienți.

După redeschiderea restaurantelor, compania s-a confruntat cu un nou val de dificultăți: inflația și creșterea costurilor operaționale. Prețurile pentru materii prime, produse alimentare și utilități au crescut abrupt, în timp ce chiriile au rămas ridicate. Încercările de renegociere cu proprietarii spațiilor nu au avut succes peste tot, ceea ce a dus la un dezechilibru sever între venituri și cheltuieli.

În paralel, puterea de cumpărare a consumatorilor a scăzut, afectând cererea pentru produsele de tip restaurant. Cu toate acestea, compania a încercat să mențină standardul de calitate, crescând presiunea asupra bugetului intern. “Societatea a fost nevoită să funcționeze într-un context în care fiecare lună devenea o luptă pentru supraviețuire”, se arată în documentul depus la instanță.

Datorii uriașe și imposibilitatea refinanțării

La finalul anului 2023, Lumea Gustului SRL înregistra datorii de aproape 10 milioane de lei, fără restanțe către ANAF. Totuși, la momentul deschiderii procedurii de insolvență, creanțele totale depășeau 34 de milioane de lei, dintre care peste 28 de milioane reprezentau sume cerute de fostul acționar majoritar, compania Trabo Plus din Republica Moldova.

Administratorul judiciar a confirmat că refuzul creditorilor de a accepta reeşalonări sau restructurări ale datoriilor a fost un factor decisiv în blocajul financiar. În lipsa lichidităților și a accesului la finanțare, compania nu a mai putut onora obligațiile scadente. În aceste condiții, cererea de intrare în insolvență a fost formulată pentru a permite o reorganizare judiciară și o posibilă redresare.

Dacă planul de reorganizare va fi aprobat, acesta va include măsuri de optimizare a fluxurilor financiare, reducerea cheltuielilor și restructurarea datoriilor. În caz contrar, se va trece la lichidarea activelor și distribuirea fondurilor către creditori, conform legislației în vigoare.

Cazul La Plăcinte devine un exemplu pentru multe afaceri din domeniul HoReCa, care au trecut prin ani de instabilitate economică. Administratorul Dorin Ciobanu subliniază că “nicio companie nu este complet ferită de riscurile pieței”, iar prevenția și reacția rapidă la primele semne de dezechilibru financiar sunt esențiale.

El recomandă antreprenorilor să nu amâne deciziile dificile și să folosească instrumentele legale de protecție, cum este reorganizarea judiciară. “Important este să recunoști simptomele și să știi cui să te adresezi la timp. În mediul de afaceri, dezechilibrele pot apărea din factori imprevizibili, nu doar din greșeli de management”, a declarat Ciobanu.

În același timp, specialiștii atrag atenția că insolvența nu înseamnă automat faliment, ci poate reprezenta o a doua șansă pentru companiile care aleg să se restructureze inteligent. În cazul La Plăcinte, planul de reorganizare ar putea salva brandul și locurile de muncă, dacă măsurile propuse vor fi aprobate și implementate eficient.

Lanțul La Plăcinte, lansat în 1999 în Republica Moldova și prezent în România din 2013, a trecut prin mai multe transformări de acționariat, inclusiv cedări de participații către companii din Federația Rusă și Republica Moldova. Cu toate aceste schimbări, brandul a rămas un nume recunoscut pentru bucătăria tradițională și pentru încercarea de a aduce “gustul de acasă” în orașele mari.

Astăzi, însă, în fața unei piețe instabile, a costurilor uriașe și a scăderii consumului, La Plăcinte trebuie să demonstreze că își poate regăsi echilibrul — nu doar financiar, ci și în încrederea publicului care i-a trecut pragul de-a lungul anilor.