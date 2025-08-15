Lansarea GPT-5 a dus, inevitabil, și la reacții negative: acuzații de performanță slabă și nemulțumiri ale utilizatorilor

Lansarea modelului GPT-5 de la OpenAI, promovat drept un „expert la nivel de doctorat”, a stârnit critici puternice din partea utilizatorilor, nemulțumiți de răspunsuri eronate și de schimbarea personalității chatbotului.

OpenAI a introdus recent GPT-5, noua versiune a chatbotului ChatGPT, după o perioadă lungă de așteptare și promisiuni ambițioase din partea CEO-ului Sam Altman.

Modelul a fost prezentat ca un avans semnificativ, comparabil cu saltul tehnologic de la primele iPhone-uri la ecranele Retina, și ca o inteligență artificială capabilă să ofere răspunsuri „la nivel de expert în orice domeniu”, scrie CNN.

Totuși, odată disponibil publicului, GPT-5 a devenit ținta ironiei online. Utilizatorii au publicat exemple de răspunsuri greșite, de la diagrame istorice cu președinți americani lipsă sau cu nume deformate („Gearge Washingion”) până la hărți ale SUA cu etichete incorecte, cum ar fi „Yirginia”.

Critici privind performanța și schimbarea personalității la GPT-5

Pe lângă erorile amuzante, numeroși utilizatori au reclamat că GPT-5 și-a pierdut caracterul conversațional, devenind mai sec și mai puțin implicat.

Nemulțumirea a crescut și mai mult deoarece OpenAI a retras versiunile anterioare, inclusiv modelul GPT-4o, foarte apreciat de comunitate. Peste 4.000 de persoane au semnat o petiție online pentru readucerea acestuia.

Pe mai multe forumuri precum Reddit, unii au povestit experiențe frustrante, în care GPT-5 a gestionat defectuos sarcini simple, a șters informații sau a modificat termene-limită fără solicitare.

În fața reacțiilor negative, Sam Altman a recunoscut public că lansarea a fost „mai dificilă decât se aștepta” și a anunțat reintroducerea GPT-4o pentru abonați, împreună cu actualizări pentru optimizarea GPT-5.

Îndoieli privind strategia OpenAI și viitorul industriei

De altfel, debutul problematic ridică întrebări cu privire la capacitatea OpenAI de a dezvolta produse comerciale fiabile și de a menține încrederea unui public estimat la 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal.

Critici precum cercetătorul Gary Marcus consideră că diferența dintre așteptările create și performanța reală afectează imaginea companiei și alimentează scepticismul față de întreaga industrie AI.

Deși GPT-5 ar putea excela în testele interne de evaluare, reacția publicului arată că promisiunile exagerate pot duce la dezamăgire.

În timp ce companiile vorbesc despre AI ca despre o tehnologie capabilă să revoluționeze sănătatea, mediul și transporturile, modelele actuale rămân instrumente cu utilitate limitată, iar distanța dintre viziunea declarată și realitate pare să crească.