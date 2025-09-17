Ultima ora
17 sept. 2025 | 09:23
de Iulia Kelt

Lampă romană veche de 1.900 de ani descoperită într-un cimitir. Ce înseamnă acest lucru pentru arheologie

Descoperire arheologică importantă / Foto: BAAC / RAAP

Arheologii au găsit într-un mormânt roman din Cuijk o lampă unică, datată în secolul al II-lea d.Hr., folosită drept simbol al trecerii către viața de apoi.

Arheologii care lucrează la o amplă săpătură într-un cimitir roman din localitatea olandeză Cuijk, aflată lângă granița cu Germania, au scos la iveală o lampă de ulei excepțional conservată.

Obiectul, realizat din ceramică, are o decorațiune rar întâlnită în această zonă a fostei provincii romane și este asociat cu ritualuri funerare, scrie Live Science.

Descoperire rară în nordul Imperiului Roman

Potrivit lui Johan van Kampen, arheolog al municipiului Land van Cuijk, lămpile bogat decorate sunt extrem de rare în această regiune și cu atât mai mult în stare atât de bună.

Piesa, datată în secolul al II-lea e.n, prezintă un orificiu pentru umplere reprezentat sub forma unei guri deschise, asemănătoare unei măști comice, iar mânerul are forma unei frunze ornamentale.

Lampa a fost găsită într-unul dintre cele aproximativ 70 de morminte deja cercetate, alături de mai multe vase: patru farfurii ceramice, două ulcioare, o cupă, un vas de sticlă și un bol de bronz. Toate acestea par să fi constituit un set funerar menit să asigure hrană, băutură și lumină defunctului pe drumul spre lumea de dincolo.

descoperire lampa romana

Descoperire arheologică importantă / Foto: BAAC / RAAP

Între Bacchus și teatrul antic

Cimitirul de la Cuijk, cunoscut în Antichitate sub numele de Ceuclum, a fost folosit între secolul I î.e.n. și secolul IV e.n., fiind locuit de tribul batav, menționat de Iulius Cezar. Situl are o suprafață de cel puțin 6 hectare și ar putea conține între 350 și 400 de morminte.

În privința decorației lămpii, interpretările variază. Unii cercetători cred că ar putea ilustra figura zeului Bacchus, asociat vinului și spectacolelor, însă alții consideră că reprezintă mai degrabă o mască teatrală.

În tradiția antică, măștile comediei și tragediei erau simboluri centrale ale artelor spectacolului și erau adesea purtate de adepții lui Bacchus în timpul ceremoniilor.

Deocamdată, doar o parte din cimitir a fost excavată, dar echipa de cercetare se așteaptă ca viitoarele descoperiri să aducă la lumină și mai multe obiecte valoroase, poate chiar morminte mai bogate. Lampa de ulei, păstrată remarcabil, rămâne însă una dintre cele mai neobișnuite piese găsite până acum în Țările de Jos.

