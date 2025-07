Lacrimi și durere la înmormântarea lui Diogo Jota. Soția lui, lipită de sicriu până în ultima clipă – VIDEO

Sâmbătă, la Gondomar, în apropiere de Porto, au avut loc funeraliile lui Diogo Jota și ale fratelui său, André Silva, decedați într-un tragic accident de mașină la începutul lunii iulie.

Atmosfera a fost una de profundă durere, mai ales pentru noua sa soție care a stat lipită de sicriu, sute de persoane adunându-se, de asemenea, în fața bisericii și pe traseul spre cimitir pentru a le aduce un ultim omagiu celor doi tineri extrem de iubiți în comunitate.

Printre participanți s-au aflat colegi de la Liverpool, precum Virgil van Dijk, Andy Robertson, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch și Ruben Neves, acesta din urmă venind special din SUA, după ce evoluase în sferturile Cupei Mondiale a Cluburilor.

La ceremonie au fost prezenți și antrenorul „cormoranilor” Arne Slot, fostul căpitan Jordan Henderson, James Milner, selecționerul Portugaliei Roberto Martinez, fostul selecționer Fernando Santos, președintele FC Porto André Villas-Boas, dar și celebrul agent Jorge Mendes.

Family, friends, and teammates of Liverpool star Diogo Jota have gathered to bid their final farewell at his funeral, following his tragic death in a car accident. 💔🕊️ pic.twitter.com/P3JhCzcysr

