La Cocoș deschide al cincilea magazin din ţară, în locul unui Carrefour. Cum a reuşit supermarketul să aibă atât de mult succes printre români

Retailerul românesc La Cocoș, fondat de familia Nica din Ploiești, continuă expansiunea accelerată pe piața locală. După deschideri recente la Brașov și planuri ferme pentru Craiova și Arad, compania anunță inaugurarea unui nou hypermarket în Pitești. Deschiderea este programată pentru 24 septembrie și marchează cel de-al cincilea magazin al rețelei, într-un spațiu din Centrul Comercial Supernova, rămas liber după retragerea Carrefour în luna mai a acestui an.

Prețuri diferențiate și succesul modelului de hypercash

Unul dintre principalele motive pentru care La Cocoș a câștigat rapid încrederea clienților este politica sa de prețuri diferențiate. Retailerul aplică reduceri în funcție de cantitatea achiziționată, ceea ce permite atât cumpărătorilor individuali, cât și antreprenorilor locali să beneficieze de costuri mai mici.

Această mișcare se înscrie într-o strategie mai amplă, prin care La Cocoș își propune să atingă rulaje de 1 miliard de euro și să ajungă la minimum 15 unități la nivel național până în 2030.

Acest model, denumit hypercash, s-a dovedit extrem de eficient, fiind unic în peisajul autohton al comerțului. Datorită acestei strategii, La Cocoș a devenit singurul jucător independent românesc care a reușit să depășească pragul de 1 miliard de lei în 2024.

Intrarea grupului Schwarz în acționariat

Succesul companiei nu a trecut neobservat la nivel internațional. Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, cel mai mare retailer european și al treilea la nivel mondial, a anunțat preluarea unui pachet de 70% din acțiunile La Cocoș.

Potrivit comunicatului oficial, „identitatea brandului va fi păstrată integral – de la formatul de magazin și politica de prețuri, până la echipa actuală – pentru a susține accelerarea extinderii rețelei, atât în România, cât și în Europa”. Această mișcare confirmă interesul Schwarz pentru piața românească și întărește poziția La Cocoș în competiția cu giganții internaționali.

Sprijin din partea investitorilor financiari

Expansiunea rapidă a companiei a fost susținută și de investitori importanți. În decembrie 2024, un consorțiu format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Morphosis Capital și CEECAT Capital a intrat în acționariat, achiziționând un pachet de 56%.

Infuzia de capital oferită de acești parteneri a avut ca obiectiv direct dezvoltarea rețelei și susținerea planului de a inaugura alte 12 magazine în următorii ani.

De la Ploiești la nivel național

Fondată în 2014, La Cocoș a pornit ca o afacere de familie și s-a transformat, în mai puțin de un deceniu, într-un brand recunoscut pentru politica sa inovatoare. Extinderea la nivel național, parteneriatul cu grupul Schwarz și sprijinul financiar internațional consolidează poziția retailerului drept unul dintre cei mai dinamici jucători din retailul românesc.