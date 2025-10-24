Ultima ora
La ce oră și pe ce post TV poate fi urmărită slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

La ce oră și pe ce post TV poate fi urmărită slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului
Catedrala Mantuirii Neamului. Sursa foto: Facebook

Duminică, 26 octombrie 2025, Televiziunea Română transmite în direct slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București. Evenimentul religios, de mare însemnătate pentru viața spirituală a României, va putea fi urmărit pe mai multe canale TVR, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii ”Universul credinței”.

Pe ce posturi și la ce oră va fi transmisă slujba

Televiziunea Publică, în calitate de broadcaster oficial al evenimentului, va asigura transmisia slujbei pe TVR 1, TVR MOLDOVA și TVR Internațional, între orele 9:00 și 12:50. Alături de TVR, Trinitas TV va sprijini producția, astfel încât milioane de români să poată urmări direct ceremonia religioasă.

Pentru realizarea unei transmisiuni de anvergură, vor fi folosite două care de televiziune, trei DSNG-uri și peste 25 de camere de filmare, iar echipele TVR și Trinitas TV vor colabora pentru a surprinde fiecare moment al evenimentului, de la începutul slujbei și până la final.

Cine va modera ediția specială și ce surprize sunt pregătite

Ediția specială a emisiunii ”Universul credinței” va fi moderată de Victor Andrei Dochia, care va oferi telespectatorilor aproape patru ore de transmisie live.

”Pentru noi, TVR, este o mare bucurie și o responsabilitate să fim, alături de Trinitas TV, broadcaster oficial al acestui moment istoric. Ne respectăm misiunea publică de a fi prezenți la fiecare eveniment major al României și de a-l aduce în casele oamenilor, cu emoție și respect”, a declarat amfitrionul, potrivit paginademedia.ro.

Pe parcursul transmisiunii, programul va alterna între slujba propriu-zisă și intervenții, mărturii și analize din studioul TVR, unde Victor Andrei Dochia îi va avea alături pe preot prof. Constantin Necula și jurnalistul Răzvan Bucuroiu.

Aceștia vor comenta momentele importante ale slujbei și vor aduce explicații pentru telespectatori despre simbolistica și importanța evenimentului.

Cine va oficia slujba și ce semnificație are evenimentul

Evenimentul religios va fi oficiat de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Slujba marchează 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române și 100 de ani de existență a Patriarhiei Române, fiind un moment istoric pentru întreaga comunitate religioasă din țară.

Astfel, duminică, milioane de români vor putea urmări direct în casele lor un eveniment care reflectă credința, tradiția și istoria Bisericii Ortodoxe Române, printr-o producție televiziunii publice menită să transmită emoția și solemnitatea momentului.

Vânt puternic și ploi în Capitală. Avertizarea meteo e valabilă până la ora 21:00. Meteorologii anunță rafale de până la 60 km/h
