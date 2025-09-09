Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 17:19
de Cristian Cojocaru

La ce oră se ia cina, mai nou, preferată de toate generațiile

Social
La ce oră se ia cina, mai nou, preferată de toate generațiile
La ce oră se ia masa, mai nou, preferată de toate generațiile. (Foto: Yahoo)

Cina se mută încet, dar sigur, mai devreme. Dacă până nu demult masa de seară „serioasă” se prindea pe la 19:30–20:00, tot mai mulți oameni își rezervă mesele la 17:00–18:00, iar schimbarea vine, surprinzător, nu doar de la bunici și familii cu copii mici, ci și de la tineri. În multe orașe, „ora de vârf” a rezervărilor s-a deplasat spre intervalele de după-amiază, iar restaurantele se adaptează oferind meniuri speciale și un ambient mai liniștit pentru cei care vor să mănânce devreme.

Fenomenul are și o componentă culturală: programul hibrid sau de acasă a diluat vechile repere ale zilei, scrie Yahoo!Life. Pentru mulți, pauza de prânz a venit mai devreme, iar nevoia de o masă seara târziu s-a estompat. În plus, după o cină timpurie rămâne loc pentru sport, plimbări sau un film, fără lupta cu somnul și cu digestia greoaie.

Datele citate provin din Occident; în România nu există încă un studiu amplu, dar e probabil ca obiceiul cinei devansate să se răspândească treptat și aici.

De ce mută oamenii cina mai devreme

Primul motiv invocat este sănătatea. Mâncatul aproape de ora de culcare înseamnă, pentru mulți, un somn mai prost, reflux sau treziri nocturne. O cină la 17:00–18:00 lasă organismului timp să digere și îi dă creierului semnalul corect pentru „modul odihnă”. Mulți spun că dorm mai bine și se trezesc cu mai multă energie când ultima masă e cu cel puțin două–trei ore înainte de culcare.

Al doilea motiv ține de disciplină alimentară. Cina devreme taie „foamea de seară” care duce frecvent la ronțăieli. Dacă prânzul e pe la prânz, iar cina e devreme, scad și tentațiile de a deschide frigiderul la 22:30. Pentru cei atenți la greutate, această simplă rearanjare a programului face diferența fără diete draconice.

Cina servita in familie

Cina se mută mai devreme, spre intervalul 17:00–18:00, iar trendul este adoptat de toate generațiile pentru motive de sănătate, program și disponibilitatea mai bună a meselor. (Foto: Profimedia)

Ce arată restaurantele și orașele

Restaurantele raportează tot mai des mese pline încă de la 17:00–18:00, mai ales în nopțile de vineri și weekend. Avantajele pentru clienți sunt clare: mai puțină aglomerație, personal disponibil, timpi de așteptare mai scurți și, uneori, prețuri prietenoase la „happy hour”. Pentru localuri, înseamnă și distribuirea traficului pe un interval mai lung, cu presiune mai mică în vârful clasic de la 20:00.

Orașele se aliniază. Cinematografele, sălile de spectacol sau de sport introduc sloturi care „prind” după o cină timpurie, iar transportul e mai aerisit înainte de valul de seară. Chiar și grupurile de prieteni descoperă că e mai ușor să găsești masă pentru toți la 17:30 decât la 20:00, când „locurile bune” sunt vânate din timp.

Este cina mai devreme mai sănătoasă

Medicii și nutriționiștii recomandă, în general, un interval de câteva ore între ultima masă și culcare. Nu există „un ceas universal”, dar o regulă simplă spune: lasă-ți organismului timp să proceseze. Pentru cei cu reflux gastroesofagian sau cu somn fragmentat, o cină devreme poate avea efecte vizibile în câteva zile: disconfort mai mic, somn mai odihnitor, dimineți fără greață sau arsuri.

Atenție însă la compoziția mesei. O cină devreme și foarte bogată în carbohidrați simpli poate să reaprindă foamea pe la 21:00. În schimb, o combinație echilibrată (proteină de calitate, legume, grăsimi bune și carbohidrați complecși) stabilizează glicemia și „ține” până la culcare. Hidratarea și un desert mic, dacă simți nevoia, pot închide seara fără excese.

Cum îți ajustezi programul fără stres

Începe gradual, cu 30–45 de minute mai devreme decât ora ta obișnuită de cină, două–trei seri pe săptămână. Observă cum dormi, cum te simți dimineața și dacă apar pofte târzii. Dacă da, reglează compoziția mesei: mai multă proteină, fibre și o gustare ușoară planificată (de exemplu, un iaurt cu nuci) pe la 20:00, ca să eviți raidul neplanificat în dulapul cu biscuiți.

Planificarea ajută enorm. Dacă lucrezi hibrid, blochează-ți calendarul pentru cină așa cum faci pentru o ședință. Dacă mănânci în oraș, rezervă masa devreme în aceeași zi—șansele să prinzi o masă bună cresc. Iar pentru familiile cu copii, cina devreme scade riscul de „hangry”: ritualul mesei capătă ritm, iar serile devin mai calme pentru toți.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Ce salariu are un șofer Uber în Paris și cu câți bani rămâne după ce plătește taxele
Ce salariu are un șofer Uber în Paris și cu câți bani rămâne după ce plătește taxele
Filmare din cadrul judecătoriei Turda. O femeie a leșinat, după ce concubinul împotriva căruia avea ordin de restricție s-a apropiat de ea VIDEO
Filmare din cadrul judecătoriei Turda. O femeie a leșinat, după ce concubinul împotriva căruia avea ordin de restricție s-a apropiat de ea VIDEO
La ce distanţă faţă de curtea vecinului poţi avea ferestre? Ghid pentru construcţiile noi
La ce distanţă faţă de curtea vecinului poţi avea ferestre? Ghid pentru construcţiile noi
Mercedes lansează noul GLC electric: SUV-ul cu ecran de un metru și autonomie record
Mercedes lansează noul GLC electric: SUV-ul cu ecran de un metru și autonomie record
Muzeul Femeilor Remarcabile, un proiect unic care aduce în prim-plan contribuția feminină la istoria țării noastre. Prima platformă digitală din România care te-nvață istoria pe care n-o știi din școală
Muzeul Femeilor Remarcabile, un proiect unic care aduce în prim-plan contribuția feminină la istoria țării noastre. Prima platformă digitală din România care te-nvață istoria pe care n-o știi din școală
Elena Udrea nu are de gând să stea degeaba. Fostul ministru intră deja în câmpul muncii, în ce domeniu va activa
Elena Udrea nu are de gând să stea degeaba. Fostul ministru intră deja în câmpul muncii, în ce domeniu va activa
Cimitirul Bellu, muzeul în aer liber al Bucureștiului. Aici sunt înmormântate mai bine de jumătate din personalitățile marcante ale României
Cimitirul Bellu, muzeul în aer liber al Bucureștiului. Aici sunt înmormântate mai bine de jumătate din personalitățile marcante ale României
Val de amenzi după ce Bulgaria a activat sistemul de radare fixe. Care sunt limitele de viteză și în cât timp vine amenda acasă
Val de amenzi după ce Bulgaria a activat sistemul de radare fixe. Care sunt limitele de viteză și în cât timp vine amenda acasă
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele trei zodii pentru care viaţa devine brusc mai bună la final de septembrie. Li se schimbă destinul
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 10 septembrie. Nativii Taur trebuie să stabilească priorităţile financiare
Playtech Știri
Cum a apărut Kate Middleton în public, după controversa cu părul blond? Un alt detaliu a atras atenţia tuturor şi pe bună dreptate. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...