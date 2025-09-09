La ce oră se ia cina, mai nou, preferată de toate generațiile

Cina se mută încet, dar sigur, mai devreme. Dacă până nu demult masa de seară „serioasă” se prindea pe la 19:30–20:00, tot mai mulți oameni își rezervă mesele la 17:00–18:00, iar schimbarea vine, surprinzător, nu doar de la bunici și familii cu copii mici, ci și de la tineri. În multe orașe, „ora de vârf” a rezervărilor s-a deplasat spre intervalele de după-amiază, iar restaurantele se adaptează oferind meniuri speciale și un ambient mai liniștit pentru cei care vor să mănânce devreme.

Fenomenul are și o componentă culturală: programul hibrid sau de acasă a diluat vechile repere ale zilei, scrie Yahoo!Life. Pentru mulți, pauza de prânz a venit mai devreme, iar nevoia de o masă seara târziu s-a estompat. În plus, după o cină timpurie rămâne loc pentru sport, plimbări sau un film, fără lupta cu somnul și cu digestia greoaie.

Datele citate provin din Occident; în România nu există încă un studiu amplu, dar e probabil ca obiceiul cinei devansate să se răspândească treptat și aici.

De ce mută oamenii cina mai devreme

Primul motiv invocat este sănătatea. Mâncatul aproape de ora de culcare înseamnă, pentru mulți, un somn mai prost, reflux sau treziri nocturne. O cină la 17:00–18:00 lasă organismului timp să digere și îi dă creierului semnalul corect pentru „modul odihnă”. Mulți spun că dorm mai bine și se trezesc cu mai multă energie când ultima masă e cu cel puțin două–trei ore înainte de culcare.

Al doilea motiv ține de disciplină alimentară. Cina devreme taie „foamea de seară” care duce frecvent la ronțăieli. Dacă prânzul e pe la prânz, iar cina e devreme, scad și tentațiile de a deschide frigiderul la 22:30. Pentru cei atenți la greutate, această simplă rearanjare a programului face diferența fără diete draconice.

Ce arată restaurantele și orașele

Restaurantele raportează tot mai des mese pline încă de la 17:00–18:00, mai ales în nopțile de vineri și weekend. Avantajele pentru clienți sunt clare: mai puțină aglomerație, personal disponibil, timpi de așteptare mai scurți și, uneori, prețuri prietenoase la „happy hour”. Pentru localuri, înseamnă și distribuirea traficului pe un interval mai lung, cu presiune mai mică în vârful clasic de la 20:00.

Orașele se aliniază. Cinematografele, sălile de spectacol sau de sport introduc sloturi care „prind” după o cină timpurie, iar transportul e mai aerisit înainte de valul de seară. Chiar și grupurile de prieteni descoperă că e mai ușor să găsești masă pentru toți la 17:30 decât la 20:00, când „locurile bune” sunt vânate din timp.

Este cina mai devreme mai sănătoasă

Medicii și nutriționiștii recomandă, în general, un interval de câteva ore între ultima masă și culcare. Nu există „un ceas universal”, dar o regulă simplă spune: lasă-ți organismului timp să proceseze. Pentru cei cu reflux gastroesofagian sau cu somn fragmentat, o cină devreme poate avea efecte vizibile în câteva zile: disconfort mai mic, somn mai odihnitor, dimineți fără greață sau arsuri.

Atenție însă la compoziția mesei. O cină devreme și foarte bogată în carbohidrați simpli poate să reaprindă foamea pe la 21:00. În schimb, o combinație echilibrată (proteină de calitate, legume, grăsimi bune și carbohidrați complecși) stabilizează glicemia și „ține” până la culcare. Hidratarea și un desert mic, dacă simți nevoia, pot închide seara fără excese.

Cum îți ajustezi programul fără stres

Începe gradual, cu 30–45 de minute mai devreme decât ora ta obișnuită de cină, două–trei seri pe săptămână. Observă cum dormi, cum te simți dimineața și dacă apar pofte târzii. Dacă da, reglează compoziția mesei: mai multă proteină, fibre și o gustare ușoară planificată (de exemplu, un iaurt cu nuci) pe la 20:00, ca să eviți raidul neplanificat în dulapul cu biscuiți.

Planificarea ajută enorm. Dacă lucrezi hibrid, blochează-ți calendarul pentru cină așa cum faci pentru o ședință. Dacă mănânci în oraș, rezervă masa devreme în aceeași zi—șansele să prinzi o masă bună cresc. Iar pentru familiile cu copii, cina devreme scade riscul de „hangry”: ritualul mesei capătă ritm, iar serile devin mai calme pentru toți.