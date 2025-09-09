La ce distanţă faţă de curtea vecinului poţi avea ferestre? Ghid pentru construcţiile noi

Chiar și cele mai mici detalii ale casei pot declanșa dispute cu vecinii. Legislația românească oferă reguli clare referitoare la ferestrele orientate spre proprietatea vecină, însă puțini proprietari le cunosc bine. Iată la ce distanțe trebuie respectate pentru a evita conflictele și posibile sancțiuni.

Codul Civil clarifică diferențele între ferestrele cu și fără vizibilitate

Potrivit Codului Civil, fereastra de vedere, prin care se poate privi direct în curtea vecinului, trebuie amplasată la minimum 2 metri de linia de hotar, indiferent dacă terenul vecin este împrejmuit sau nu. În cazul în care fereastra, balconul sau o lucrare similară nu sunt paralele cu linia de hotar, distanța minimă permisă este de 1 metru.

Ferestrele de lumină — libertate fără vizibilitate

Legea face o excepție bine definită pentru ferestrele de lumină: acestea pot fi construite fără limită de distanță, dar numai dacă sunt realizate astfel încât să împiedice vederea spre proprietatea vecină — de exemplu, folosind geamuri opace sau mate.

Măsurarea distanțelor — detaliu esențial

Distanta se măsoară perpendicular de la punctul cel mai apropiat al ferestrei ori balconului până la linia de hotar. Indiferent de unghi, regula se aplică cu rigurozitate și fără abateri.

Evitarea disputelor – o chestiune de claritate și respect

Cunoașterea acestor prevederi este esențială pentru menținerea unei bune vecinătăți. Ferestrele de lumină, cu geamuri opace sau anti-reflexie, oferă intimitate și respectă dreptul la liniște și spațiu al fiecăruia.

Excepțiile sunt posibile, dar necesită acord autentic

Codul permite derogări de la aceste distanțe doar dacă proprietarii vecini cad de acord într-un document autentic, de exemplu, un act notarial. Astfel de acorduri sunt strict personale și nu pot anula prevederile din regulamentul local de urbanism dacă acesta impune condiții mai stricte.

Când planifici deschiderea unor ferestre noi spre vecini, ține cont de regulile legale: 2 metri pentru ferestre cu vedere, 1 metru dacă sunt neparalele, și nicio limită pentru ferestrele de lumină, atâta timp cât nu oferă imagine spre vecin. Respectarea acestor norme nu doar că ajută la evitarea disputelor, dar promovează un bun climat în comunitate.