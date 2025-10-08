La cât trebuie să setezi centrala în funcție de câte grade sunt afară. Ghid complet pentru +10, 0, -5, -10 grade

Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
08 oct. 2025 | 16:20
de Daoud Andra

Pe măsură ce temperaturile scad, confortul termic din locuință devine o prioritate, dar și o provocare. Mulți români se întreabă la cât ar trebui să seteze centrala termică pentru a menține o temperatură plăcută în casă fără a consuma inutil energie. Setarea potrivită depinde direct de temperatura exterioară, de gradul de izolare al locuinței și de tipul instalației de încălzire.

Cum setezi centrala, în funcție de temperatura exterioară

Iată un ghid complet care te ajută să îți reglezi centrala corect, în funcție de vremea de afară, dar și câteva trucuri pentru a eficientiza consumul!

Când afară sunt +10 grade Celsius

În zilele de toamnă blândă, când temperaturile sunt pozitive, nu este nevoie ca centrala să funcționeze la capacitate maximă. Poți seta temperatura de pe afișajul centralei între 35 și 40°C, suficient pentru a menține în casă aproximativ 20–21°C. Dacă ai pardoseală încălzită, poți seta chiar și 30–35°C. În această perioadă, este bine să lași centrala să funcționeze constant, fără opriri bruște, pentru a evita consumul suplimentar cauzat de reporniri frecvente.

Când afară sunt 0 grade Celsius

La limita înghețului, centrala trebuie să compenseze pierderile de căldură ale locuinței. Setează temperatura pe tur între 45 și 50°C, astfel încât în interior să ai un confort termic de 21–22°C. Dacă locuința ta nu este foarte bine izolată, poți crește ușor temperatura, însă evită să depășești 55°C, pentru că diferențele prea mari pot duce la consum inutil și la uzura centralei.

Când afară sunt -5 grade Celsius

Când frigul devine mai persistent, este momentul să crești temperatura centralei la 55–60°C. În această situație, centrala trebuie să lucreze mai eficient pentru a învinge pierderile de căldură, mai ales în locuințele vechi sau slab izolate. Este recomandat să verifici dacă sunt aerisite caloriferele și să te asiguri că ușile și ferestrele se închid etanș, pentru a evita pierderile inutile de căldură. De asemenea, dacă ai termostat ambiental, menține-l la o temperatură constantă (21–22°C ziua, 19°C noaptea).

Când afară sunt -10 grade Celsius

În zilele cu ger puternic, setarea optimă este între 65 și 70°C. Totuși, dacă ai o locuință modernă, bine izolată, s-ar putea să fie suficient și 60°C. Este important ca centrala să funcționeze constant, nu intermitent, pentru a păstra căldura uniformă. La aceste temperaturi extreme, verifică presiunea din instalație (ideal între 1,2 și 1,5 bari) și asigură-te că centrala este întreținută corect. Un filtru curat și o aerisire bună a instalației pot reduce consumul cu până la 10%.

Trucuri pentru eficiență maximă

  • Folosește termostate inteligente: acestea ajustează automat temperatura în funcție de programul tău zilnic și de temperatura exterioară.
  • Nu acoperi caloriferele: lasă aerul cald să circule liber.
  • Izolează punctele vulnerabile: ferestre, uși, balcon – pierderile de căldură pot ajunge și la 30%.
  • Redu temperatura noaptea: o scădere de doar 1°C poate reduce factura cu 5%.
  • Fă revizia anuală a centralei: o centrală întreținută consumă mai puțin și are o durată de viață mai lungă.

Reglarea corectă a centralei nu înseamnă doar confort termic, ci și economii semnificative. O diferență de 5 grade la setare poate însemna zeci de lei economisiți lunar. Așadar, adaptează temperatura centralei la condițiile meteo, menține un regim constant de funcționare și bucură-te de o casă caldă, fără facturi uriașe.

