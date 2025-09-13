Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 11:50
de Badea Violeta

Social
Cât primește un copil ca pensie de urmaș după decesul unui părinte. Exemplu de calcul
Ce suma ii revine unui copil sub forma de pensie de urmas dupa decesul parintelui?

Pensia de urmaș reprezintă un drept esențial pentru copiii care și-au pierdut unul dintre părinți. Aceasta le asigură un sprijin financiar lunar și este stabilită în funcție de pensia pe care ar fi avut-o părintele decedat. Vom explica modul de calcul și vom oferi un exemplu concret pentru a înțelege mai ușor suma care poate fi acordată.

Ce este pensia de urmaș și cine poate beneficia de ea

Pensia de urmaș este un drept acordat copiilor în urma decesului unuia dintre părinți care contribuia la sistemul public de pensii. Pot beneficia copiii până la vârsta majoratului, dar și după aceasta dacă urmează studii sau au anumite condiții speciale prevăzute de lege.

Pensia de urmaș se calculează ca un procent din pensia pe care ar fi primit-o părintele decedat, în funcție de numărul beneficiarilor: copii, soț supraviețuitor sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia.

În cazul copiilor, suma poate fi acordată integral până la împlinirea vârstei de 16 ani și, în anumite situații, până la 26 de ani dacă urmează o formă de învățământ. Dacă există mai mulți copii, pensia se împarte proporțional între aceștia.

Modul de calcul al pensiei de urmaș

Calculul pensiei de urmaș implică mai mulți pași. Mai întâi se stabilește pensia pe care ar fi primit-o părintele decedat. Apoi, se aplică procentul corespunzător.

Conform legislației, un copil poate primi 50% din pensia părintelui decedat dacă nu există alți beneficiari, iar procentul scade proporțional dacă sunt mai mulți urmași.

De exemplu, dacă un părinte avea o pensie de 2.000 lei pe lună, iar acesta lasă în urmă doi copii minori, pensia de urmaș se va calcula astfel:

  • Pensia părintelui: 2.000 lei
  • Procent pentru fiecare copil (50% împărțit la 2 copii): 25% din pensia părintelui
  • Suma lunară pentru fiecare copil: 2.000 x 25% = 500 lei

Astfel, fiecare copil va primi 500 lei lunar ca pensie de urmaș, iar împreună, suma totală distribuită copiilor va fi 1.000 lei.

Aspecte importante de reținut

Pensia de urmaș se acordă numai după obținerea deciziei oficiale de la Casa de Pensii și poate fi ajustată dacă există schimbări în statutul beneficiarilor sau în cuantumul pensiei părintelui decedat.

Este important ca părintele decedat să fi contribuit la sistemul public de pensii pentru ca urmașii să poată beneficia de acest drept. În plus, copiii care urmează studii sau au dizabilități pot primi pensia pe o perioadă extinsă, conform prevederilor legale.

Prin urmare, pensia de urmaș reprezintă un sprijin financiar esențial și poate fi calculată clar prin aplicarea procentelor stabilite de lege, asigurând continuitate pentru copiii rămași fără întreținerea părintelui.

