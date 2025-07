Drepturile soțului supraviețuitor. Ce parte din moştenire primeşte, de fapt?

Atunci când un membru al familiei trece în neființă, una dintre cele mai importante întrebări care apar este legată de moștenire: cine moștenește bunurile lăsate în urmă și în ce proporție? În mod special, mulți se întreabă care sunt drepturile soțului supraviețuitor, în raport cu ceilalți moștenitori – copiii, părinții sau alte rude ale defunctului.

Cele patru clase de moștenitori legali

Potrivit Codului Civil din România, moștenirea legală se împarte în funcție de existența unor clase de moștenitori, iar soțul supraviețuitor are un statut special, fiind considerat moștenitor legal cu vocație universală, dar nu face parte din nicio clasă de moștenitori. El are însă drepturi proprii, care variază în funcție de cine mai există în linia de moștenire.

Codul Civil împarte moștenitorii legali în patru clase:

Clasa I: Descendenții – copiii defunctului și urmașii acestora.

Clasa a II-a: Ascendenții privilegiați (părinții) și colateralii privilegiați (frați, surori și copiii acestora).

Clasa a III-a: Ascendenții ordinari – bunici, străbunici etc.

Clasa a IV-a: Colateralii ordinari – unchi, mătuși, veri primari și alți colaterali până la gradul al patrulea inclusiv.

Important: Moștenitorii dintr-o clasă mai apropiată exclud moștenitorii din clasele următoare.

Drepturile soțului supraviețuitor

Soțul supraviețuitor are drept de moștenire indiferent de clasa de moștenitori existentă, dar cota sa variază. În plus, el beneficiază de dreptul de uzufruct viager asupra locuinței în care a conviețuit cu defunctul și a bunurilor casnice din acea locuință, dacă nu are în proprietate o altă casă corespunzătoare.

1. Când există clasa I (copii ai defunctului): Soțul supraviețuitor primește o pătrime (1/4) din moștenire. Restul de 3/4 se împarte în mod egal între copii. Nu contează dacă aceștia sunt din căsătoria cu soțul supraviețuitor sau din alte relații.

2. Când există clasa a II-a (părinți și frați/surori): Soțul primește o treime (1/3) din moștenire, iar restul de 2/3 se împarte între părinți și colaterali privilegiați.

3. Când există doar clasa a III-a (bunici, străbunici): Soțul primește jumătate (1/2) din moștenire. Cealaltă jumătate revine ascendenților ordinari.

4. Când nu mai există niciun moștenitor din clasele I, II sau III: Soțul supraviețuitor moștenește trei sferturi (3/4) din avere, iar restul revine colateralilor ordinari din clasa a IV-a (unchi, mătuși etc.).

5. Când defunctul nu are niciun alt moștenitor: Soțul supraviețuitor primește întreaga moștenire.

Condiția pentru a primi moștenirea

Soțul supraviețuitor trebuie să facă dovada că există un act de căsătorie valabil încheiat și căsătoria era în vigoare la momentul decesului. Dacă era în proces de divorț, drepturile pot fi pierdute dacă divorțul era aproape finalizat și culpa soțului supraviețuitor era stabilită.

Drepturile soțului supraviețuitor sunt protejate prin lege, dar proporția moștenirii variază în funcție de existența altor moștenitori. Este esențial ca familiile să cunoască aceste aspecte, pentru a evita neînțelegerile și litigiile ulterioare. Consultarea unui notar sau avocat specializat în drept succesoral poate clarifica exact cum se face împărțirea într-un caz concret.