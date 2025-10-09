La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10%

Pe măsură ce temperaturile scad sub pragul de îngheț, tot mai mulți români pornesc centralele termice și caută soluții pentru a menține confortul termic fără ca factura la gaze sau curent să explodeze. Specialiștii în eficiență energetică atrag atenția că setarea corectă a termostatului în sezonul rece este esențială — chiar și o diferență de un singur grad Celsius poate influența factura lunară cu până la 10%.

Temperatura optimă în locuință, când afară sunt -5°C

Când temperaturile exterioare scad până la -5 grade Celsius, experții recomandă ca termostatul să fie setat între 20 și 22°C, în funcție de nivelul de izolare al locuinței și de preferințele locatarilor.

20°C – ideal pentru timpul petrecut în camerele de zi sau dormitoare, dacă locuința este bine izolată;

21°C – temperatură optimă pentru confort și eficiență energetică;

22°C – recomandată pentru familiile cu copii mici sau persoane în vârstă, care resimt mai acut frigul.

Depășirea acestor valori duce la un consum semnificativ mai mare de energie. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), fiecare grad suplimentar peste 20°C crește consumul de energie pentru încălzire cu 6–10%.

Temperatura pe timp de noapte și în absența locatarilor

Specialiștii recomandă ca, pe timpul nopții sau atunci când casa este goală, temperatura să fie redusă cu 2–3 grade, până la 17–19°C. În acest mod, centrala funcționează mai rar, fără a permite răcirea excesivă a pereților, ceea ce ar duce ulterior la un consum și mai mare pentru reîncălzire.

Dacă locuința este echipată cu termostat programabil, acesta poate fi setat astfel încât temperatura să crească automat cu o oră înainte ca locatarii să se întoarcă acasă.

Sfaturi practice pentru un consum mai mic la încălzire

Pentru a menține confortul termic fără costuri mari, specialiștii în eficiență energetică recomandă câteva măsuri simple:

Izolarea ferestrelor și ușilor – Pierderile de căldură prin golurile din tâmplărie pot reprezenta până la 25% din consumul total.

Aerisirea eficientă – Deschideți ferestrele larg timp de 5 minute, de 2-3 ori pe zi, în loc să le lăsați întredeschise ore întregi.

Folosirea draperiilor groase – Acestea reduc pierderile de căldură prin geamuri.

Eliberarea caloriferelor – Nu acoperiți sursele de căldură cu perdele sau mobilier, pentru a nu bloca circulația aerului cald.

Un termostat setat corect poate face diferența dintre o locuință confortabilă și o factură uriașă. În zilele geroase, cu temperaturi de -5°C afară, o temperatură constantă de 21°C în interior este echilibrul ideal între confort și economie.

Reducerea temperaturii interioare cu doar 1°C poate scădea costurile de încălzire cu până la 10%, fără ca locuința să devină inconfortabilă.

Recomandarea specialiștilor: „Îmbracă-te puțin mai gros și lasă termostatul la 20–21°C. Diferența se vede pe factură, nu în confort.”