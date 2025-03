La 75 de ani, Meryl Streep trăiește o nouă poveste de dragoste. Cu ce actor celebru are o relație discretă de mai bine de un an

Meryl Streep demonstrează că dragostea nu are vârstă! Celebra actriță, ajunsă la 75 de ani, trăiește o poveste de iubire alături de Martin Short, un prieten vechi care i-a devenit partener de viață. Deși zvonurile despre relația lor circulă de peste un an, informațiile recente confirmă că cei doi formează un cuplu solid și fericit.

O relație care a început în tăcere

Speculațiile despre o posibilă legătură romantică între Meryl Streep și Martin Short au apărut încă din 2024, când cei doi au fost surprinși împreună în repetate rânduri. Inițial, atât actrița, cât și comediantul au insistat că sunt doar prieteni apropiați, însă surse apropiate confirmă că relația lor durează „de mai bine de un an”.

„Niciunul dintre ei nu căuta o relație în acel moment, dar iubirea i-a surprins,” a declarat o persoană apropiată cuplului, citată de Page Six.

Familia și prietenii îi susțin pe deplin, iar apropiații îi consideră „adorabili împreună”. În plus, copiii lor, atât ai lui Streep, cât și ai lui Short, sunt încântați de această nouă etapă din viața părinților lor.

O legătură care a depășit ecranul

Streep și Short au colaborat în serialul de succes Only Murders in the Building, unde interpretează un cuplu. Chimia lor a fost evidentă pe platourile de filmare, iar legătura specială dintre ei nu s-a limitat doar la scenariu. În cadrul unui eveniment dedicat serialului, cei doi au fost surprinși ținându-se de mână, ceea ce a alimentat și mai mult zvonurile despre o relație amoroasă.

O sursă din producția serialului a declarat pentru Daily Mail:

„Meryl și Martin au negat luni la rând că ar fi împreună, dar este secretul cel mai prost păzit de pe platou. Nimeni nu îi mai întreabă nimic, pentru că răspunsul e evident.”

Într-un interviu acordat Extra, Martin Short a vorbit despre relația lor apropiată:

„Dacă lucrezi cu cineva și îl iubești, prietenia se dezvoltă constant.”

Dragostea după pierdere

Povestea de dragoste dintre cei doi actori vine după perioade dificile în viața fiecăruia. În octombrie 2023, s-a aflat că Meryl Streep și soțul ei, Don Gummer, erau separați încă din 2017, deși fuseseră căsătoriți timp de aproape 40 de ani. Cei doi au împreună patru copii: Henry (45 de ani), Mamie (41 de ani), Grace (38 de ani) și Louisa (33 de ani).

Pe de altă parte, Martin Short a trecut printr-o pierdere dureroasă în 2010, când soția sa, Nancy Dolman, a murit din cauza cancerului, după trei decenii de căsnicie. Comediantul are trei copii: Katherine (41 de ani), Oliver (38 de ani) și Henry (35 de ani).

Un nou început pentru două legende ale Hollywood-ului

În timp ce relația lor a fost un subiect de speculație pentru presă, Meryl Streep și Martin Short continuă să se bucure de timpul petrecut împreună, fără a lăsa presiunea publicului să le afecteze povestea de iubire.

Sursele apropiate cuplului spun că cei doi sunt fericiți și trăiesc fiecare moment cu intensitate, fără să se grăbească să facă declarații oficiale despre relația lor. Cert este că legătura dintre ei este autentică și puternică, dovedind că iubirea poate apărea în cele mai neașteptate momente ale vieții.