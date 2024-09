Poate cea mai versatilă actriță din toate timpurile. Meryl Streep a jucat în drame, comedii, musicaluri, cele mai bune filme [VIDEO]

Meryl Streep, o emblemă a cinematografiei mondiale, a fascinat publicul de decenii cu talentul său excepțional, versatilitatea și dăruirea totală pentru fiecare rol.

De la drame complexe la comedii ușoare, Meryl Streep a demonstrat o abilitate uimitoare de a se transforma în personaje memorabile, cu o profunzime emoțională uimitoare.

Alegerea celor mai bune filme cu Meryl Streep este o sarcină dificilă, având în vedere filmografia sa bogată și diversă.

Kramer vs. Kramer (1979)

Un clasic al cinematografiei, acest film o prezintă pe Streep în rolul lui Joanna Kramer, o mamă care luptă pentru custodia fiului ei după divorțul de soțul ei, interpretat de Dustin Hoffman.

Sophie’s Choice (1982)

Un film sfâșietor despre Holocaust, Sophie’s Choice o prezintă pe Meryl Streep în rolul lui Sophie Zawistowska, o poloneză forțată să facă o alegere imposibilă de către un ofițer nazist.

Interpretarea tulburătoare i-a adus al doilea premiu Oscar, de această dată pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

The French Lieutenant’s Woman (1981)

O poveste de dragoste complexă situată în epoca victoriană, The French Lieutenant’s Woman o prezintă pe Streep în dublu rol: Sarah Woodruff, o logodnică abandonată, și Anna, o prostituată.

Out of Africa (1985)

Un film epic despre aventurile unei femei independente în Kenya de la începutul secolului XX, Out of Africa o prezintă pe Streep în rolul lui Karen Blixen, o scriitoare daneză care își construiește o fermă de cafea și se îndrăgostește de un vânător. Rolul i-a adus al treilea premiu Oscar, pentru cea mai bună actriță.

Music of the Heart (1999)

Un film inspirator despre o profesoară de vioară dedicată, Music of the Heart o prezintă pe Streep în rolul lui Roberta Guaspari, o mamă singură care luptă să-și țină familia unită și să inspire elevii săi să iubească muzica. Interpretarea i-a adus o nominalizare la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

Pe lângă aceste titluri, filmografia lui Meryl Streep cuprinde o multitudine de alte filme demne de menționat, precum:

The Deer Hunter (1978)

Silkwood (1983)

Ironweed (1987)

A Cry in the Dark (1988)

Falling in Love (1998)

Adaptation (2002)

The Devil Wears Prada (2006)

Julie & Julia (2009)

The Iron Lady (2011)

Into the Woods (2014)

Little Women (2019)

Talentul lui Meryl Streep nu se limitează la dramă. A demonstrat o abilitate remarcabilă de a excela în diverse genuri, de la comedii precum Mamma Mia! la thriller-uri precum The River Wild. De asemenea, a jucat roluri memorabile în musicaluri precum Evita și Into the Woods.

Meryl Streep, de la începuri până la măreție

Mary Louise Streep, cunoscută mai ales sub numele de Meryl Streep, s-a născut pe 22 iunie 1949 în Summit, New Jersey, SUA. Este o actriță americană de renume mondial, cunoscută pentru talentul său excepțional, versatilitatea și dăruirea totală pentru fiecare rol.

Streep a crescut în Bernardsville, New Jersey, unde a urmat liceul local. A demonstrat o pasiune pentru actorie încă de la o vârstă fragedă, participând la producții teatrale școlare.

După liceu, a urmat Colegiul Vassar din Poughkeepsie, New York, unde a studiat dramaturgie. A absolvit cu laude în 1971.

După absolvire, Streep s-a mutat la New York City pentru a-și urma cariera de actriță. A debutat pe scenele Off-Broadway în 1971 și a obținut rapid recunoaștere pentru talentul din dotare.

Debutul ei pe Broadway a venit în 1974, cu piesa Trei surori, de Anton Cehov.

Streep a debutat în cinematografie în 1977 cu filmul Julia. Interpretarea i-a adus prima nominalizare la premiul Oscar. A urmat o serie de roluri memorabile în filme precum The Deer Hunter (1978), Kramer vs. Kramer”(1979) și Sophie’s Choice (1982).

De-a lungul carierei sale, Streep a câștigat trei premii Oscar pentru cea mai bună actriță (Kramer vs. Kramer, Sophie’s Choice, The Iron Lady) și a fost nominalizată de alte 17 ori. A câștigat, de asemenea, opt premii Globul de Aur și două premii BAFTA.

Pe lângă talentul artistic, Meryl Streep este cunoscută și pentru activismul social și politic. A susținut diverse cauze umanitare și s-a implicat activ în lupta pentru egalitate și drepturile omului.