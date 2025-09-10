La 18 ani, era primarul unui orășel, iar acum a devenit premierul Franței. Cine este Sebastien Lecornu, desemnat de Emmanuele Macron să formeze un nou guvern

Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a desemnat marți seara pe Sébastien Lecornu pentru funcția de prim-ministru, după demisia lui Francois Bayrou, respins de parlament în urma unui vot de încredere. Noul premier, în vârstă de 39 de ani, are misiunea dificilă de a forma un guvern într-un context tensionat, marcat de apeluri la proteste și de presiunea unui buget pentru 2026. Numirea sa marchează al cincilea premier schimbat în mai puțin de doi ani, semnalând instabilitatea politică din Franța.

Al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, în Franța

Demisia lui Francois Bayrou a venit la doar nouă luni de la numirea sa, după ce planurile de reducere a datoriei publice au fost respinse de legislativ.

Prin alegerea lui Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron riscă să piardă sprijinul centrului-stânga, lăsând guvernul dependent de voturile Reunirii Naționale conduse de Marine Le Pen.

Prioritatea imediată a noului premier va fi găsirea unui consens asupra bugetului, o provocare care l-a costat funcția pe predecesorul său. Între timp, sindicatele au anunțat proteste de amploare sub sloganul ”Blocați totul”, care vor începe miercuri, 10 septembrie.

Detalii despre Sébastien Lecornu

Sébastien Lecornu este perceput drept un apropiat al lui Emmanuel Macron și un politician cu o carieră fulminantă. A intrat în politică la doar 16 ani, ca militant pentru Nicolas Sarkozy, iar la 18 ani a devenit primar al unui mic oraș din Normandia.

La vârsta de 22 de ani, era deja cel mai tânăr consilier guvernamental al președintelui Nicolas Sarkozy. Ulterior, a părăsit partidul Les Républicains pentru a se alătura mișcării centriste lansate de Emmanuel Macron în anul 2017. Cinci ani mai târziu, Sébastien Lecornu a coordonat campania de realegere a președintelui.

În cabinetele succesive, el a deținut portofoliul Apărării, unde a gestionat creșterea cheltuielilor militare și s-a implicat în discuțiile privind securitatea europeană și sprijinul pentru Ucraina.

Echilibrul fragil între Macron și Le Pen

Noul premier al Franței va trebui să obțină sprijin într-un parlament fragmentat, unde Reunirea Națională are o poziție influentă. Deși Marine Le Pen a declarat că nu va susține politici fiscale dure, oficiali RN au lăsat de înțeles că ar putea exista un sprijin tacit pentru Sébastien Lecornu.

Această numire vine într-un moment în care Franța se confruntă cu datorii crescânde și tensiuni sociale alimentate de reformele controversate promovate de Emmanuel Macron, inclusiv creșterea vârstei de pensionare.

Pentru noul prim-ministru, provocarea este dublă: să păstreze moștenirea economică a președintelui și, în același timp, să câștige încrederea unei societăți divizate și a unui parlament ostil.