Ksenia, fostă participantă la Miss Univers, a murit din cauza unui elan. Animalul a sărit peste maşină rănind-o grav pe frumoasa de doar 31 de ani

Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 17:41
de Bianca Dumbrăveanu

Viața Kseniei Aleksandrova, fostă participantă la Miss Univers 2017, s-a încheiat tragic la doar 31 de ani, după un accident rutier șocant provocat de un elan. Incidentul a avut loc în apropiere de orașul Tver, în luna iulie, când animalul a sărit brusc pe carosabil și a lovit cu putere mașina în care se afla Ksenia, provocându-i răni grave. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața, aceasta a murit pe 12 august, la Moscova.

Accidentul care i-a curmat viața

Potrivit informațiilor transmise de canalul de Telegram Baza, elanul a lovit violent parbrizul autoturismului, exact în dreptul locului pasagerului, unde se afla Ksenia Aleksandrova. Șoferul, în vârstă de 43 de ani, nu a putut evita coliziunea. Impactul a fost atât de puternic încât parbrizul s-a spart, iar tânăra a suferit un traumatism cranio-cerebral sever.

Imediat după accident, Ksenia a fost transportată de urgență la Institutul de Cercetare Sklifosovsky din Moscova. Medicii au depus eforturi susținute pentru a-i salva viața, însă rănile suferite au fost prea grave, iar pe 12 august, frumoasa fostă Miss Univers Rusia și Vice-Miss Rusia 2017 a încetat din viață.

Moartea tinerei a fost confirmată de agenția de modelling Modus Vivendis din Moscova. Ea s-a zbătut pentru viața sa timp de cinci săptămâni în spital, însă rănile au fost prea grave.

Mesaje de condoleanțe din lumea concursurilor de frumusețe

Reprezentanții Miss Universe au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și celor apropiați, amintind de grația și spiritul Kseniei.

„Organizația Miss Univers transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor ale căror vieți au fost atinse de lumina Kseniyei Alexandrova, Miss Univers Rusia 2017. Grația, frumusețea și spiritul ei au lăsat o amprentă de neuitat asupra familiei Miss Universe și nu numai. Fie ca memoria ei să continue să inspire bunătate, putere și iubire tuturor celor care au avut norocul să o cunoască”, se arată comunicatul oficial, potrivit protv.ro.  

Anna Linnikova, Miss Rusia 2022, a declarat despre fosta Miss Univers Rusia: 

„Abia se căsătorise, se stabilise și era fericită. Aceasta este o amintire pentru noi toți că trebuie să apreciem fiecare moment al vieții. Nu știi niciodată când un eveniment poate lua pe cei dragi de lângă tine.”

Ksenia a fost cunoscută pentru implicarea sa activă în comunitate și pentru numeroasele apariții publice care îi evidențiau frumusețea și eleganța. Cariera ei în domeniul concursurilor de frumusețe a început cu titlul de Vice-Miss Rusia 2017, după care a reprezentat țara la Miss Univers, unde a atras atenția prin prezența și carisma sa.

O carieră remarcabilă în modelling și psihologie

Ksenia s-a născut și a crescut în Moscova, începând să lucreze în modelling de la 19 ani. În 2017, a fost desemnată Vice-Miss Rusia și a reprezentat țara la concursul Miss Universe, unde a atras atenția prin prezența și carisma sa.

Pe lângă activitatea în modelling, Ksenia era și psiholog și terapeută de psihodramă, având o diplomă obținută în 2022 la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova.

Recent, tânăra se căsătorise cu partenerul ei, eveniment care fusese sărbătorit de familie și prieteni în luna martie a acestui an.

