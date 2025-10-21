Judecătorii au decis: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale şi una dintre figurile controversate ale scenei publice româneşti, va rămâne sub control judiciar pentru o nouă perioadă de 60 de zile. Decizia a fost luată marţi de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul în care acesta este judecat pentru declaraţii publice considerate ca promovând idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, potrivit agenţiei Agerpres.

Judecătorii au prelungit măsura controlului judiciar

Magistraţii au apreciat că măsura preventivă impusă anterior este în continuare justificată. În hotărârea instanţei se precizează:

”În temeiul art. 348 Cpp rap. la art. 207 alin. 2, 4 şi 7 Cpp, constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.”

Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată, însă până la o eventuală schimbare a situaţiei juridice, Călin Georgescu rămâne supus restricţiilor stabilite prin controlul judiciar.

Fostul politician a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Procurorii îl acuză de promovarea, în spaţiul public, a cultului persoanelor condamnate pentru infracţiuni de genocid, crime contra umanităţii şi crime de război, precum şi de răspândirea ideilor şi concepţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată – acuzaţiile vizând cinci acte distincte.

Ce presupune măsura controlului judiciar

Potrivit datelor din dosar, măsura controlului judiciar presupune mai multe interdicţii. Printre acestea se numără interdicţia de a părăsi ţara fără acordul autorităţilor judiciare, dar şi aceea de a publica sau distribui pe reţelele sociale conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Instanţa urmează să reanalizeze măsura preventivă peste două luni, în funcţie de evoluţia procesului şi de conduita inculpatului. Până atunci, Georgescu este obligat să respecte toate restricţiile impuse, iar orice abatere ar putea duce la înăsprirea măsurilor.