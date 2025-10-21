Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 13:49
de Daoud Andra

Judecătorii au decis: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile

ACTUALITATE
Judecătorii au decis: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile
FOTO: Arhivă

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale şi una dintre figurile controversate ale scenei publice româneşti, va rămâne sub control judiciar pentru o nouă perioadă de 60 de zile. Decizia a fost luată marţi de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul în care acesta este judecat pentru declaraţii publice considerate ca promovând idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, potrivit agenţiei Agerpres.

Judecătorii au prelungit măsura controlului judiciar

Magistraţii au apreciat că măsura preventivă impusă anterior este în continuare justificată. În hotărârea instanţei se precizează:

”În temeiul art. 348 Cpp rap. la art. 207 alin. 2, 4 şi 7 Cpp, constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.”

Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată, însă până la o eventuală schimbare a situaţiei juridice, Călin Georgescu rămâne supus restricţiilor stabilite prin controlul judiciar.

Vezi și:
Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu”
Ce înseamnă expresia „Unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu”, folosită de Călin Georgescu, din gândirea slavofilă a Rusiei creștin-ortodoxe

Fostul politician a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Procurorii îl acuză de promovarea, în spaţiul public, a cultului persoanelor condamnate pentru infracţiuni de genocid, crime contra umanităţii şi crime de război, precum şi de răspândirea ideilor şi concepţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată – acuzaţiile vizând cinci acte distincte.

Ce presupune măsura controlului judiciar

Potrivit datelor din dosar, măsura controlului judiciar presupune mai multe interdicţii. Printre acestea se numără interdicţia de a părăsi ţara fără acordul autorităţilor judiciare, dar şi aceea de a publica sau distribui pe reţelele sociale conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Instanţa urmează să reanalizeze măsura preventivă peste două luni, în funcţie de evoluţia procesului şi de conduita inculpatului. Până atunci, Georgescu este obligat să respecte toate restricţiile impuse, iar orice abatere ar putea duce la înăsprirea măsurilor.

”Referitor la Curtea de Apel de astăzi, nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii! Trăim o vreme în care dreptatea se lasă așteptată și pe acest considerent un singur lucru, unul singur este mai hidos decât hoția și anume legea fără dreptate”, a susținut fostul candidat, la ieșirea de la proces.

Record istoric de frig în România: temperatura a coborât la un nivel nemaiatins din 1949
Recomandări
Noul drum expres care va lega vestul României de Ungaria: câți kilometri va avea și când va fi construit
Noul drum expres care va lega vestul României de Ungaria: câți kilometri va avea și când va fi construit
Andreea Marin, între eleganță și nopți nedormite la gala „Nu există nu se poate”. Violeta nu i-a fost alături anul acesta: „Dar vine”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Andreea Marin, între eleganță și nopți nedormite la gala „Nu există nu se poate”. Violeta nu i-a fost alături anul acesta: „Dar vine”. EXCLUSIV
Când devine casa bun comun al soților, chiar dacă e pe numele unuia singur
Când devine casa bun comun al soților, chiar dacă e pe numele unuia singur
O anomalie gravitațională misterioasă descoperită deasupra Oceanului Atlantic ar putea dezvălui mișcări ascunse în interiorul Pământului. Cum ne afectează, conform cercetătorilor
O anomalie gravitațională misterioasă descoperită deasupra Oceanului Atlantic ar putea dezvălui mișcări ascunse în interiorul Pământului. Cum ne afectează, conform cercetătorilor
Incendiu puternic la o școală din Timiș. Zeci de elevi și profesori, evacuați în siguranță
Incendiu puternic la o școală din Timiș. Zeci de elevi și profesori, evacuați în siguranță
Un avion ar fi fost lovit de un obiect misterios în plin zbor. Ce se bănuiește a fi?
Un avion ar fi fost lovit de un obiect misterios în plin zbor. Ce se bănuiește a fi?
Cum a fost primit Nicolas Sarkozy de deținuți în prima zi de închisoare. Fostul președinte a cerut să fie eliberat
Cum a fost primit Nicolas Sarkozy de deținuți în prima zi de închisoare. Fostul președinte a cerut să fie eliberat
SRI a dejucat un sabotaj rusesc în România. Explozibili ascunși în căști audio și piese auto
SRI a dejucat un sabotaj rusesc în România. Explozibili ascunși în căști audio și piese auto
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...