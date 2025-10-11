Joe Biden a început tratamentul cu radioterapie și terapie hormonală pentru cancer. Ce șanse de vindecare are și cât de avansată e boala

Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, urmează în prezent tratament cu radiații și terapie hormonală pentru a lupta împotriva cancerului de prostată care i-a fost diagnosticat în luna mai, potrivit purtătoarei sale de cuvânt, Kelly Scully.

„Ca parte a planului de tratament pentru cancerul de prostată, președintele Biden urmează în prezent radioterapie și terapie hormonală”, a declarat sâmbătă reprezentanta acestuia.

Joe Biden, diagnosticat cu o formă agresivă de cancer

Biroul fostului președinte a anunțat în luna mai că Biden fusese diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată, care s-a extins la oase, după ce a prezentat simptome urinare și medicii i-au descoperit un nodul prostatic.

„Cancerul ne atinge pe toți. Ca mulți dintre voi, eu și Jill am învățat că suntem cei mai puternici acolo unde am fost frânți”, a scris Biden într-o postare pe X, după primirea diagnosticului. „Vă mulțumim pentru dragostea și sprijinul vostru.”

Fiul său, Beau Biden, a murit în anul 2015 din cauza unui cancer cerebral.

Potrivit Societății Americane de Cancer, cancerul de prostată este cel mai frecvent tip de cancer în rândul bărbaților. Este deosebit de comun la vârstnici — aproximativ 80% dintre bărbații trecuți de 80 de ani prezintă cel puțin câteva celule canceroase în glanda prostatică, conform cercetărilor.

Deși poate fi tratat eficient dacă este depistat din timp, cancerul de prostată rămâne a doua cauză principală de deces prin cancer în rândul bărbaților.

Terapia hormonală este un tratament frecvent utilizat, care poate micșora tumorile și încetini evoluția bolii, însă nu reprezintă un tratament curativ.

Cancerele de prostată sunt evaluate în funcție de agresivitate printr-un scor numit scor Gleason, care variază de la 6 la 10. Cancerele cu scor 8, 9 sau 10 sunt considerate foarte agresive.

Ce șanse de vindecare are fostul președinte al SUA

Biroul lui Biden a precizat că scorul său Gleason este 9, ceea ce sugerează că boala este una dintre cele mai agresive forme, dar că este sensibilă la tratamente hormonale, ceea ce îi oferă șanse bune de răspuns la terapie.

În septembrie, Biden — care va împlini 83 de ani luna viitoare — a fost supus unei proceduri de tip Mohs pentru îndepărtarea unor leziuni canceroase de piele de pe frunte.