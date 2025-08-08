Ultima ora
08 aug. 2025 | 14:34
de Iulia Kelt

Jocurile video Heretic și Hexen primesc o remasterizare surpriză cu multiplayer cross-platform și noi niveluri

Gaming
Jocurile video Heretic și Hexen primesc o remasterizare surpriză cu multiplayer cross-platform și noi niveluri
Jocurile video Heretic și Hexen primesc o remasterizare surpriză / Foto: Steam

Fanii jocurilor fantasy shooter au parte de o surpriză plăcută în 2025: studioul Nightdive Studios, în colaborare cu id Software, a lansat o remasterizare care reunește titlurile clasice Heretic și Hexen într-un singur pachet modern, intitulat Heretic + Hexen.

Această ediție actualizată aduce suport pentru joc cooperativ și multiplayer cross-platform, permițând jucătorilor să se conecteze pe console precum Xbox, PlayStation și Nintendo Switch, scrie publicația Engadget.

Pe lângă îmbunătățirile tehnice care se observă cu ochiul liber, pachetul include și două episoade complet noi, Heretic: Faith Renewed și Hexen: Vestiges of Grandeur, cu niveluri inspirate de atmosfera și stilul originalelor.

Povestea Heretic și Hexen, combinația inedită de FPS și RPG din anii ’90

Lansate inițial în 1994, respectiv 1995, Heretic și Hexen au reprezentat o premieră prin mixul lor inedit de acțiune în primă persoană, inspirată de Doom, cu elemente RPG rudimentare precum clase de personaje și inventar.

Aceste jocuri au marcat, fără niciun dubiu, începuturile notabile pentru dezvoltatorul Raven Software, care ulterior a creat titluri importante precum Quake 4 și Wolfenstein pentru id Software.

Remasterizarea nu doar că readuce în prim-plan aceste titluri clasice, dar le și modernizează pentru a rula fără probleme pe hardware-ul actual, păstrând însă farmecul și atmosfera ce i-au consacrat.

Cum a devenit posibilă remasterizarea și unde le poți juca, dacă te bântuie nostalgia

Ideea relansării Heretic și Hexen s-a conturat în timp, mai ales după ce Microsoft a achiziționat în 2021 ZeniMax Media, compania mamă a id Software.

Phil Spencer, CEO-ul Microsoft Gaming, și-a exprimat în 2023 interesul pentru readucerea acestor jocuri în actualitate, iar procesul a culminat acum cu această remasterizare.

Pachetul Heretic + Hexen este disponibil pentru consolele Switch, PlayStation 4 și 5, Xbox One și Xbox Series X/S, PC și este inclus și în abonamentul Xbox Game Pass Ultimate. Jucătorii care dețin versiunile originale ale jocurilor vor primi upgrade-ul gratuit la remasterizare.

Această lansare reprezintă, de altfel, o ocazie excelentă pentru nostalgici și pentru noile generații de gameri să redescopere un capitol important din istoria jocurilor video, acum cu facilități moderne, multiplayer extins și conținut proaspăt.

Rămâne, desigur, de văzut cât de mult va atrage public nou, în condițiile în care piața jocurilor video moderne pare aproape suprasaturată.

