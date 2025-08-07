Ultima ora
07 aug. 2025 | 14:13
de Badea Violeta

Jocurile comuniste, din nou la modă. Cu cât se vând acum ediţii vechi din „Dacii şi romanii”, “Turism” sau „Cucurigu”?

Jocul Turism. Sursa foto: olx.ro

Jocurile copilăriei din perioada comunistă revin în atenția colecționarilor și pasionaților de nostalgie. Pe platformele de vânzări online, aceste obiecte aparent banale au ajuns să fie tranzacționate la prețuri surprinzătoare. Valoarea emoțională pare să conteze mai mult decât vechimea sau uzura lor.

Jocurile comuniste, la mare căutare pe OLX

Unul dintre cele mai căutate jocuri de societate românești din anii ’80, “Turism”, a ajuns acum să se vândă pe OLX cu un preț de 790 de lei. Lansat în 1984, jocul simula într-un mod simplificat economia turistică, în care jucătorii administrau unități de cazare, colectau autorizații și puncte, și avansau pe tabla de joc cu ajutorul celor două zaruri incluse.

Conform descrierii oferite de vânzător, setul este complet: cutie în stare bună, regulamentul original, tabla de joc, șase mașinuțe colorate, autorizații de funcționare, cartonașe surpriză, tichete de puncte, ecusoane cu categoria unităților și cele două zaruri. Chiar dacă prețul poate părea ridicat, el reflectă raritatea unui set complet, păstrat aproape intact după mai bine de patru decenii.

Loturi de jocuri vechi, la prețuri de colecție

Un alt utilizator OLX propune spre vânzare un pachet de patru jocuri vechi pentru suma totală de 250 de lei. Este vorba despre “Dacii și romanii”, “Jocul imaginilor”, “Jocul porumbeilor” și “Cucurigu” – titluri care au făcut parte din copilăria a zeci de mii de români din perioada comunistă.

Chiar dacă nu sunt prezentate în detaliu componentele fiecărui joc, colecția este promovată drept o ocazie pentru pasionații de obiecte cu valoare sentimentală.

Aceste jocuri, produse în România socialistă, aveau un rol educativ și recreativ, fiind adesea singurele opțiuni de divertisment pentru copiii de atunci. Acum, ele sunt vândute atât către colecționari, cât și către persoane care vor să le ofere propriilor copii o experiență retro.

Nostalgia, un nou motor al pieței vintage

Piața obiectelor comuniste second-hand a cunoscut un avânt în ultimii ani, pe fondul interesului tot mai mare pentru produse cu specific vintage.

Jocurile de societate nu fac excepție: chiar dacă sunt fabricate din carton, plastic modest și tipărite rudimentar, ele atrag prin valoarea lor afectivă.

Tot mai mulți români par dispuși să plătească sume considerabile pentru a retrăi fragmente din copilăria anilor ‘70 și ‘80. Iar vânzătorii de pe platformele online profită din plin de această revenire în forță a jocurilor uitate.

