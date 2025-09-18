Jocuri video noi cu Xbox Game Pass, în septembrie. Așa înțelegi cum nu te lasă Microsoft să te plictisești

Microsoft continuă să-și extindă serviciul de abonament Xbox Game Pass cu o serie impresionantă de jocuri noi în această lună.

În total, 13 jocuri se alătură bibliotecii, oferind experiențe pentru toate gusturile, de la construcții și strategie, până la acțiune intensă și aventuri narative.

Lansări și reveniri importante în Xbox Game Pass

Printre primele noutăți se numără RoadCraft, disponibil deja, care le permite jucătorilor să-și testeze abilitățile de reparație a drumurilor și infrastructurii, anunță GameSpot.

Lista de pe Xbox Game Pass se extinde cu Deep Rock Galactic: Survivors, un joc inspirat de stilul Vampire Survivors, care părăsește accesul anticipat și intră oficial în Game Pass.

În aceeași zi, pasionații de shootere pot reveni alături de Captain Price și Task Force 141 în Call of Duty: Modern Warfare 3, în timp ce fanii strategiilor pot încerca Overthrown, un city builder plin de haos și provocări.

O surpriză de proporții este revenirea clasicului Hades, disponibil pe 19 septembrie. Deși continuarea, Hades 2, va fi lansată inițial exclusiv pe consolele Nintendo Switch 2 și Switch, primul joc revine în Game Pass, pregătind terenul pentru noile aventuri.

Tot în această lună, abonații pot explora universul întunecat al Frostpunk 2, care debutează pe console, dar și Endless Legend 2, lansat direct pe Game Pass în ziua premierei.

Pentru cei mai tineri, și nu numai, există și opțiuni mai relaxate: Peppa Pig World Adventure le va permite copiilor să călătorească prin SUA, Italia și Australia, într-o experiență educativă și distractivă.

Diversitate de genuri și actualizări pentru Game Pass Core

Alte titluri notabile ale lunii includ Visions of Mana, o nouă intrare în celebra serie JRPG, puzzle-ul de acțiune Lara Croft and the Guardian of Light, precum și Sopa: Tale of the Stolen Potato, o aventură narativă emoționantă inspirată de cultura latino-americană, disponibilă încă din prima zi pe Game Pass.

În plus, serviciul Game Pass Core va fi actualizat pe 1 octombrie cu trei jocuri noi, oferind și mai multe opțiuni pentru abonații de bază.

Totuși, nu toate veștile sunt pozitive: la 30 septembrie, mai multe titluri vor părăsi platforma, inclusiv jocuri din seria Ninja Gaiden, ceea ce înseamnă că jucătorii mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a le încerca.

Cu o bibliotecă în continuă expansiune, Xbox Game Pass rămâne unul dintre cele mai atractive servicii de gaming din 2025, reușind să îmbine lansări noi, reveniri ale unor clasice și diversitate de genuri.

Pentru cei care se simt copleșiți de numărul mare de opțiuni, Microsoft recomandă selecții dedicate cu cele mai bune titluri disponibile pe platformă în acest an.