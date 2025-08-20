Jocul World of Warcraft lansează o nouă expansiune cu bătălii epice și case pentru jucători

Blizzard a dezvăluit în cadrul Gamescom Opening Night Live primul trailer cinematografic pentru World of Warcraft: Midnight, noua expansiune a celebrului MMORPG. După ani de așteptare și speculații, jucătorii au acum confirmarea: povestea se mută în Quel’Thalas, tărâmul elfilor de sânge, care va fi complet reimaginat și transformat într-unul dintre punctele centrale ale confruntării cu Vidul și cu personajul negativ Xal’atath.

Expansiunea promite nu doar o revenire nostalgică în zone iubite de fanii veterani, ci și inovații de gameplay majore. Printre acestea se numără introducerea locuințelor personalizabile pentru jucători — o cerință veche de ani de zile din partea comunității. Lansarea este programată pentru 2026, iar până atunci Blizzard pregătește o serie de detalii suplimentare pe care le va dezvălui pe parcursul târgurilor de gaming.

Revenirea la Quel’Thalas și începutul bătăliei cu vidul

Quel’Thalas a fost introdus pentru prima dată în The Burning Crusade, alături de elfi de sânge, și a rămas o zonă emblematică pentru joc. În prezent, zone precum Silvermoon City sau Eversong Woods erau mai degrabă relicve pentru jucători noi, aproape neatinse de ani de actualizări.

Acest lucru se schimbă odată cu Midnight. Povestea expansiunii începe cu atacul lui Xal’atath asupra Soarelui, izvorul de magie din insula Quel’Danas. Lor’themar Theron, liderul elfilor de sânge, revine pentru a apăra împreună cu jucătorii sanctuarul străvechi. Regiunea întreagă va fi reproiectată: Pădurile Cântecului Etern, Zul’Aman (care trece de la raid la zonă completă), precum și două teritorii noi, Harandar și Voidstorm.

Structura progresiei va fi diferită față de alte expansiuni: jucătorii vor începe în Eversong Woods și vor încheia în Voidstorm, în timp ce Harandar și Zul’Aman pot fi explorate în orice ordine. Este o abordare flexibilă, menită să ofere libertate mai mare comunității.

Conținut masiv la lansare: trei raiduri și opt dungeon-uri

Una dintre surprizele majore este că Midnight debutează cu trei raiduri simultan, o premieră pentru ultimele expansiuni WoW. Este vorba despre The Voidspire (cu șase șefi), The Dreamrift (un singur șef, dar cu o poveste crucială) și March on Quel’Danas (doi șefi).

Pe lângă acestea, jucătorii vor avea acces la opt dungeonuri noi, inclusiv o versiune actualizată a celebrului Magister’s Terrace. Expansiunea include și șapte „delves” (activități mai scurte de explorare), un nou câmp de luptă PvP și o activitate denumită Prey, unde jucătorii trebuie să vâneze ținte puternice, riscând însă să fie ambuscați.

În privința claselor, nu apar opțiuni complet noi, dar se introduce o rasă aliată, Haranir, alături de o specializare suplimentară pentru Demon Hunters. Totodată, elfii vidului vor putea deveni și ei Demon Hunters. Blizzard a confirmat și simplificări pentru skyriding, eliminând bara de „vigor” care limita mobilitatea aeriană.

Un alt aspect important este experiența jucătorilor noi. Expansiunea va include raiduri în mod poveste din Dragonflight, gândite ca un fel de tutorial narativ, dar și mecanisme de „catch-up” care îi ajută pe cei care revin în joc după o pauză.

Locuințele jucătorilor: cea mai așteptată noutate

Cea mai discutată noutate din Midnight este introducerea locuințelor personalizabile pentru jucători. Este o caracteristică cerută de ani de comunitate, iar Blizzard pare hotărâtă să livreze o experiență completă.

Casele vor putea fi decorate și modificate cu unelte 3D de plasare, vopsele pentru mobilier și sute de obiecte obținute din activități variate: raiduri, PvP, questuri sau comerț. Jucătorii vor putea alege între cartiere private și cartiere publice, dar fără competiția acerbă pentru terenuri întâlnită în alte MMO-uri, cum este cazul Final Fantasy XIV.

Acest sistem aduce cu el și o dimensiune socială: vizitele în casele altor jucători, colecționarea de decoruri rare și posibilitatea de a transforma spațiul virtual într-o extensie a identității proprii. Pentru un joc care a definit genul MMORPG timp de două decenii, aceasta ar putea fi una dintre cele mai importante schimbări de până acum.

În concluzie, World of Warcraft: Midnight marchează o revenire puternică la rădăcini, dar și un pas îndrăzneț spre viitor. Nostalgia se împletește cu inovația: zone vechi sunt refăcute, conținutul de start este bogat, iar locuințele jucătorilor deschid un capitol complet nou pentru interacțiunea socială din Azeroth. Dacă expansiunea își va respecta promisiunile, 2026 ar putea fi anul în care World of Warcraft demonstrează din nou că încă are forța de a domina universul MMO.