Jocul video Nioh 3 sosește în curând: aventură prin epoci pentru salvarea Japoniei

Fanii jocurilor de acțiune cu samurai au motive serioase de entuziasm: KOEI TECMO Europe și studioul Team NINJA au confirmat lansarea mult așteptatului Nioh 3 pe 6 februarie 2026, atât pentru PlayStation®5, cât și pentru Windows PC prin Steam®. Anunțul a venit împreună cu un trailer narativ spectaculos și cu detalii despre noile mecanici de joc, pregătind scena pentru cea mai amplă aventură din istoria seriei.

În Nioh 3, jucătorii îl vor însoți pe Tokugawa Takechiyo, moștenitorul desemnat al titlului de Shogun în tulburea perioadă Sengoku. Destinul său este amenințat de fratele mai tânăr, Tokugawa Kunimatsu, a cărui invidie se transformă într-o conspirație alimentată de forțe demonice. Cu ajutorul spiritului păzitor Kusanagi, Takechiyo pornește într-o călătorie ce sfidează timpul, explorând epoci diferite și regiuni emblematice ale Japoniei, de la castelul Edo și regiunea Tōtōmi până la Kyoto din perioada Heian.

Traseul nu este doar o simplă confruntare cu yokai și inamici legendari, ci și o experiență narativă amplă, unde istoria reală se împletește cu mitologia niponă. Jucătorii vor întâlni personaje istorice marcante, precum Takeda Shingen, Minamoto no Yoshitsune și Minamoto no Yoritomo, dar și figuri familiare fanilor seriei, între care se numără Hattori Hanzo, Honda Tadakatsu și Saito Fuku.

Experiență open world și personaje interpretate de actori renumiți

Team NINJA promite cea mai mare scară de joc de până acum: o experiență în câmp deschis ce permite explorarea liberă a fiecărei epoci, cu peisaje spectaculoase și misiuni dinamice. Jucătorii vor fi provocați să descopere secrete, să înfrunte yokai puternici și să facă alegeri strategice pentru a contracara complotul fratelui trădător.

Pentru a da viață poveștii, două nume cunoscute din cinematografia japoneză se alătură distribuției vocale: Tao Tsuchiya o interpretează pe enigmática regină Himiko, iar Kanata Hongo îi dă voce și expresivitate lui Kunimatsu Tokugawa. Cei doi actori pot fi văzuți într-o serie de videoclipuri din culise care dezvăluie procesul de dublaj și detalii despre realizarea personajelor.

Ediții speciale și bonusuri pentru fanii devotați

Pe lângă ediția standard, Nioh 3 va fi disponibil în versiunea Digital Deluxe, care include conținut suplimentar și un permis de sezon pentru viitoarele expansiuni. Pentru colecționari, ediția SteelBook® aduce jocul de bază și două bonusuri descărcabile exclusive. Toți cei care aleg precomanda vor primi un bonus pentru achiziție anticipată, disponibil o perioadă limitată după lansare, până pe 19 februarie 2026.

Precomenzile sunt deja deschise pe PlayStation®5 și Steam®, iar pentru regiunile unde vânzările nu au început încă, utilizatorii pot adăuga jocul pe lista de dorințe pentru a primi notificări. Jocul va include voci în japoneză și engleză, iar textele vor fi traduse în engleză, franceză, italiană, germană și spaniolă, ceea ce îl face accesibil unei comunități globale de jucători.

Cu o poveste ce traversează secole, o lume deschisă impresionantă și un sistem de luptă rafinat, Nioh 3 se anunță drept cea mai ambițioasă producție a seriei. Pentru pasionații de RPG-uri de acțiune și pentru fanii culturii japoneze, data de 6 februarie 2026 devine un reper clar: ziua în care aventura cu samurai și yokai se reinventează, promițând o experiență intensă și vizual spectaculoasă.