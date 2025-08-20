Jocul video Indiana Jones and the Order of Giants ajunge pe Nintendo Switch 2. Când îl joci, dar și tot ceea ce știm despre el

După succesul din 2024, Indiana Jones revine cu o nouă expansiune captivantă, Indiana Jones and the Order of Giants, care îl readuce pe celebrul explorator în Roma antică pentru a dezlega misterele unei civilizații străvechi ascunse sub oraș.

Această poveste suplimentară extinde aventura din Indiana Jones and the Great Circle și promite momente palpitante pentru fanii francizei.

În plus, Bethesda a anunțat că jocul original va fi disponibil și pe Nintendo Switch 2 în 2026, aducând experiența arheologică unui public mai larg.

Explorarea Romei și puzzle-uri periculoase

Trailerul prezentat la Gamescom Opening Night Live a dezvăluit noi provocări pentru Indy, inclusiv enigme complexe și confruntări cu culte misterioase, scrie GameSpot.

În această expansiune, Indiana Jones colaborează cu tânărul preot Father Ricci, care îl ghidează către secrete legate de împăratul Nero și Cultul lui Mithras.

Aventurile sale îl poartă prin catacombe prăfuite și morminte slab luminate, oferind o perspectivă first-person ce intensifică imersiunea în lumea subterană a Romei.

Pe parcursul explorării, jucătorii vor întâlni obstacole ingenioase și periculoase, care necesită gândire strategică și atenție la detalii.

De asemenea, un prieten șerpesc va fi introdus în joc, adăugând elemente noi de gameplay și interacțiune în aventurile lui Indy.

Expansiunea jocului video promite să surprindă momente memorabile similare celor din The Great Circle, consolidând experiența principalului titlu al MachineGames.

Lansare și disponibilitate pe multiple platforme

DLC-ul Order of Giants va fi lansat oficial pe 4 septembrie 2025 pentru Xbox Series X|S, PS5 și PC. Aceasta reprezintă o oportunitate excelentă pentru jucătorii care nu au experimentat încă misterele Romei antice și provocările enigmatice din catacombele sale.

Publicul de pe Nintendo Switch 2 va putea accesa întreaga experiență originală Indiana Jones and the Great Circle în 2026, oferind posibilitatea de a explora istoria și misterele antice într-un format portabil.

În concluzie, Indiana Jones and the Order of Giants pare să fie una dintre cele mai captivante extensii lansate de MachineGames, combinând explorarea arheologică, puzzle-uri complexe și elemente narative bogate.

De altfel, lansarea cu pricina marchează un moment important pentru fanii aventurilor lui Indiana Jones și pentru cei care așteaptă experiențe de tip first-person cu mistere istorice și secrete ascunse sub pământul antic.