Jocul video Clair Obscur: Expedition 33 primește un nou update-surpriză, în timp ce jocul depășește 5 milioane de copii vândute

Succesul Clair Obscur: Expedition 33, una dintre revelațiile anului în industria jocurilor video, continuă. Studio-ul francez Sandfall Interactive a anunțat că pregătește un update special, descris de regizorul jocului, Guillaume Broche, drept „un cadou de mulțumire” pentru comunitatea care a transformat titlul într-un fenomen global.

Actualizarea va include o serie de surprize, conținut nou și îmbunătățiri cerute de fani. Totodată, vestea vine într-un moment simbolic: jocul a depășit 5 milioane de exemplare vândute la nivel mondial, la mai puțin de un an de la lansare.

Guillaume Broche a confirmat, într-un interviu acordat Eurogamer, că echipa lucrează activ la un update care va fi oferit gratuit tuturor jucătorilor. „Pregătim o actualizare pentru a spune un mare mulțumesc jucătorilor noștri. Datorită lor suntem astăzi într-o poziție atât de bună. Ne-au oferit atât de multă emoție și dragoste, încât vrem să le răspundem prin ceva special”, a declarat acesta.

Update-ul, pe care Broche l-a descris cu un zâmbet drept „un pic de whee și un pic de whoo”, promite să aducă o doză de entuziasm și momente amuzante pentru fanii jocului. Potrivit indiciilor oferite, accentul ar putea fi pus pe personajul Esquie, creatura mascată de munte care a devenit rapid un simbol al comunității Clair Obscur și chiar un meme viral.

Deși nu este vorba despre o expansiune majoră de tip DLC, Broche a subliniat că jucătorii vor avea „destule lucruri noi de descoperit și de colecționat”. Actualizarea va include conținut suplimentar, noi inamici și o serie de îmbunătățiri de calitate a vieții, cerute insistent de comunitate.

Ce aduce nou actualizarea

Sandfall Interactive a confirmat că noul update va conține:

O locație complet nouă , cu tipuri de inamici și provocări diferite;

, cu tipuri de inamici și provocări diferite; Bătălii cu boși noi , destinate jucătorilor care au terminat campania principală;

, destinate jucătorilor care au terminat campania principală; Costume noi pentru fiecare membru al echipei ;

; Suport lingvistic extins , prin traducerea textelor și a interfeței în cehă, ucraineană, spaniolă latino-americană, turcă, vietnameză, thailandeză și indoneziană;

, prin traducerea textelor și a interfeței în cehă, ucraineană, spaniolă latino-americană, turcă, vietnameză, thailandeză și indoneziană; Și, după cum a promis echipa, „multe alte surprize” pentru fanii care continuă să exploreze lumea jocului.

Totul va fi disponibil gratuit, ca parte a recunoștinței studioului față de comunitate. În plus, dezvoltatorii au lansat și o ilustrație specială, care oferă indicii despre elementele ce urmează să fie adăugate.

Sandfall Interactive a confirmat anterior, în luna iunie, că lucrează și la noi opțiuni de accesibilitate, dar și la funcții suplimentare de localizare, toate acestea urmând să fie integrate în pachetul actual.

De la proiect independent la candidat pentru „Jocul anului”

Ceea ce a început ca un proiect ambițios al unui studio mic din Montpellier a devenit, în doar câteva luni, un fenomen internațional. Clair Obscur: Expedition 33 a cucerit publicul prin combinația dintre povestea poetică, universul vizual spectaculos și mecanicile inovatoare de luptă.

În mai 2025, Sandfall anunța că jocul atinsese deja pragul de 3,3 milioane de copii vândute în prima lună de la lansare — o cifră simbolică, în ton cu titlul. De atunci, vânzările au continuat să crească, ajungând acum la peste 5 milioane, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai de succes jocuri independente ale anului.

Popularitatea jocului a fost susținută și de comunitatea online, care a transformat personajele și momentele-cheie în adevărate fenomene culturale. Esquie, de exemplu, a devenit un simbol al fanilor, apărând în sute de ilustrații, cosplay-uri și clipuri video realizate de jucători.

În discuția cu Eurogamer, Broche a vorbit și despre filosofia studioului, descriind Sandfall Interactive drept un „art house de gaming”, un loc în care emoția, estetica și jocul interactiv se împletesc pentru a crea experiențe unice. „Vrem ca fiecare titlu al nostru să spună o poveste, să transmită o stare, nu doar să ofere distracție”, a explicat regizorul.

Un viitor promițător pentru Sandfall Interactive

Succesul Expedition 33 a consolidat poziția studioului în industria de gaming, iar Sandfall plănuiește deja proiecte viitoare de o amploare și mai mare. Totuși, echipa a subliniat că prioritatea imediată rămâne menținerea legăturii cu comunitatea și îmbunătățirea constantă a jocului.

„Această actualizare nu este doar un gest simbolic”, a spus Broche. „Este modul nostru de a arăta că ascultăm jucătorii, că le prețuim feedbackul și că vrem ca lumea lui Clair Obscur să rămână vie, să evolueze odată cu ei.”

Cu o combinație de sensibilitate artistică, viziune narativă și respect pentru comunitatea sa, Clair Obscur: Expedition 33 își consolidează statutul de favorit în cursa pentru premiile „Game of the Year” și confirmă că industria europeană de jocuri independente are încă multe povești remarcabile de spus.

Iar pentru fanii care abia așteaptă să revină în lumea visătoare a jocului, Broche are un mesaj simplu: „Țineți-vă bine — urmează un pic de whee și un pic de whoo.”