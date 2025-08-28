Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 13:13
de Ozana Mazilu

Seria jocurilor video Clair Obscur nu se oprește la Expedition 33: Regizorul confirmă viitorul francizei

Gaming
Seria jocurilor video Clair Obscur nu se oprește la Expedition 33: Regizorul confirmă viitorul francizei
Un nume care ascunde mai multe povești

Succesul jocului Clair Obscur: Expedition 33 a ridicat multe întrebări în rândul fanilor despre direcția pe care studioul Sandfall Interactive o va urma. Numele lung al titlului a generat speculații încă de la lansare, iar acum vine și confirmarea oficială că jocul nu reprezintă finalul poveștii. Regizorul Guillaume Broche a vorbit recent despre viitorul francizei și a lăsat de înțeles că urmează proiecte noi, chiar dacă încă este prea devreme pentru detalii concrete.

În cadrul unui interviu cu YouTuber-ul MrMattyPlays, Guillaume Broche a explicat că Clair Obscur este numele întregii francize, iar Expedition 33 este doar una dintre poveștile pe care studioul vrea să le spună. Asta înseamnă că universul este gândit de la început ca unul mai vast, cu multiple direcții posibile, nu doar cu un fir narativ unic.

Această strategie aduce imediat în discuție comparația cu seria Final Fantasy, o sursă majoră de inspirație pentru Broche. Dacă fiecare joc Final Fantasy are propriul univers, cu personaje și mecanici unice, atunci și Clair Obscur ar putea urma aceeași rețetă. În loc să ofere un sequel direct, Sandfall Interactive ar putea propune experiențe complet diferite, dar unite sub aceeași identitate vizuală și tematică.

Vezi și:
Expedition 33 nu mai este cel mai bine cotat joc al anului 2025. Ce joc l-a detronat

Interesant este faptul că Broche a declarat că preferă să „uite” de lucrările anterioare atunci când începe să dezvolte continuări. Asta sugerează o abordare creativă care evită repetițiile și care oferă fiecărui joc șansa de a se afirma de sine stătător, fără a depinde de succesul titlurilor precedente.

Cum a fost primit Expedition 33 și ce urmează

De la lansare, Expedition 33 a impresionat prin direcția artistică spectaculoasă și prin sistemul de luptă turn-based, descris de critici drept unul dintre cele mai rafinate din ultimii ani. Recenziile au subliniat combinația dintre vizualul de inspirație picturală și dinamica bătăliilor strategice, ceea ce a atras atât fanii RPG-urilor clasice, cât și un public nou, curios să experimenteze o alternativă modernă la stilul japonez consacrat.

Succesul nu a trecut neobservat, iar comunitatea de jucători cere deja detalii despre următorul proiect. Broche a confirmat că echipa lucrează la idei noi, inclusiv pe partea de accesibilitate și conținut suplimentar. De asemenea, există discuții privind o posibilă versiune pentru viitoarea consolă Switch 2, ceea ce ar putea extinde și mai mult baza de fani.

Totuși, nu există garanția că următorul joc va păstra exact aceleași mecanici. Broche a lăsat să se înțeleagă că fiecare titlu va avea o identitate proprie, dar popularitatea sistemului de luptă actual ar putea convinge studioul să-l mențină, cel puțin într-o formă evoluată.

Sandfall Interactive și ambiția de a construi o franciză durabilă

Sandfall Interactive nu este un nume vechi în industrie, însă cu Clair Obscur studioul a reușit să atragă atenția la nivel internațional. Ambiția de a dezvolta o franciză sugerează o strategie pe termen lung, menită să consolideze reputația companiei și să creeze o comunitate fidelă.

Faptul că Expedition 33 este prezentat ca „o poveste din universul Clair Obscur” indică o libertate creativă aproape nelimitată. Studioul poate explora teme, personaje și lumi complet diferite, fără a fi constrâns de o cronologie rigidă. Această abordare le oferă posibilitatea să mențină franciza proaspătă și surprinzătoare, exact cum a reușit Square Enix cu Final Fantasy.

Pentru tine, ca jucător, asta înseamnă că nu trebuie să te aștepți la un sequel tradițional, ci la o experiență nouă, cu aceeași semnătură artistică, dar poate cu mecanici și povești radical diferite. Cert este că Broche și echipa lui nu intenționează să lase ideea Clair Obscur să se stingă, ci să o transforme într-un univers recunoscut și apreciat de comunitatea globală.

Deși Expedition 33 a fost văzut ca un titlu de sine stătător, confirmarea lui Guillaume Broche schimbă complet perspectiva asupra francizei. Clair Obscur este mai mult decât un singur joc: este începutul unei serii care are potențialul să se reinventeze constant. Dacă te-ai bucurat de universul pictural și de luptele tactice, poți fi sigur că viitorul va aduce experiențe noi, la fel de ambițioase, dar diferite ca stil și atmosferă.

Revine canicula în România. Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate. Județele care intră sub cod galben
Recomandări
Incendiu la restaurantul Mărul de Aur de pe Calea Victoriei. Au fost emise mesaje Ro-Alert din cauza fumului
Incendiu la restaurantul Mărul de Aur de pe Calea Victoriei. Au fost emise mesaje Ro-Alert din cauza fumului
Primul ransomware bazat pe inteligență artificială a fost descoperit: Ce model a folosit Promptlock
Primul ransomware bazat pe inteligență artificială a fost descoperit: Ce model a folosit Promptlock
Cum reduci factura la curent cu până la 30%, potrivit specialiștilor. Ce aparate consumă cel mai mult
Cum reduci factura la curent cu până la 30%, potrivit specialiștilor. Ce aparate consumă cel mai mult
Secretele comisioanelor bancare, dezvăluite de Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare: „Unele sunt de-a dreptul ciudate”. Cum să le reduci la minimum. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Secretele comisioanelor bancare, dezvăluite de Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare: „Unele sunt de-a dreptul ciudate”. Cum să le reduci la minimum. EXCLUSIV
Gata cu aplicațiile Android neverificate pe Google Play – Ce înseamnă asta pentru utilizatori și dezvoltatori
Gata cu aplicațiile Android neverificate pe Google Play – Ce înseamnă asta pentru utilizatori și dezvoltatori
Cât costă să mergi cu trenul de mare viteză în Italia și cum arată în interior vagoanele. Ce beneficii ai dacă mergi la clasa business FOTO
Cât costă să mergi cu trenul de mare viteză în Italia și cum arată în interior vagoanele. Ce beneficii ai dacă mergi la clasa business FOTO
Ce să vizitezi în Craiova. Atracțiile turistice pe care să le bifezi într-un weekend
Ce să vizitezi în Craiova. Atracțiile turistice pe care să le bifezi într-un weekend
Cât va plăti un român cu casă la țară impozit pe proprietate, după majorarea taxelor. Cu cât se mărește suma
Cât va plăti un român cu casă la țară impozit pe proprietate, după majorarea taxelor. Cu cât se mărește suma
Revista presei
Adevarul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte sfântul
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Prima imagine cu Monica Gabor după ce s-a zvonit că a născut al doilea copil. Un detaliu a atras atenția tuturor
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!