Jocul de supraviețuire perfect pentru fanii Studio Ghibli. Ce știm despre Project Bloomwalker

Din când în când, apare un joc care arată cu adevărat excepțional și care, ideal, se apropie de senzația de a juca un film Studio Ghibli.

Project Bloomwalker este unul dintre aceste titluri rare. Cu un stil vizual vibrant, reminiscent de Princess Mononoke sau Howl’s Moving Castle, și gameplay captivant, jocul promite o experiență aparte în genul survival crafting.

Project Bloomwalker a fost una dintre cele mai impresionante anunțuri de la Gamescom 2025, depășind chiar titluri așteptate precum Silksong.

Ce poți vedea în trailer-ul Project Bloomwalker

Trailerul său de cinci minute a arătat nu doar estetica impresionantă, ci și abordarea inedită a genului și lumea sa plină de viață.

Spre deosebire de multe jocuri survival crafting, care pun accentul pe construcții repetitive și pe automatizarea producției, Bloomwalker pare să ofere o experiență fresh, cu provocări variate și multă explorare.

Un aspect unic al jocului este baza mobilă a protagonistului: o căsuță cu picioare robotizate, în care trăiește o pisică vorbitoare.

Gamerul trebuie să restaureze natura din jur și să elimine poluarea, folosindu-se de mobilier mobil și creaturi adorabile numite oddlings, inspirate vizual de Kodama din Princess Mononoke.

Pentru a progresa, vei construi locuințe pentru oddlings, unelte pentru a restaura mediul înconjurător și chiar arme, precum praștia, pentru a alunga pericolele, cum ar fi pelicanii malefici.

Gameplay-ul combină elemente jucăușe și vizualuri încântătoare cu complexitatea și profunzimea specifică genului.

Project Bloomwalker strălucește prin influența Studio Ghibli. Kettlekid, o creatură asemănătoare cu Calcifer din Howl’s Moving Castle, și casa mobilă evocă castelul din același film.

Pisica amintește de Catbus din My Neighbor Totoro, iar muzica aduce în minte stilul lui Joe Hisaishi, cu tonuri vesele și luminoase care se potrivesc cu peisajele colorate. Temele jocului, precum conservarea naturii și armonia cu mediul, par inspirate direct din filmele Ghibli.

Tribut pentru Studio Ghibli

Pe lângă faptul că jocul oferă o experiență de gameplay diferită, Project Bloomwalker este și un tribut vizual și emoțional pentru lucrările Studio Ghibli.

Creativitatea și atenția la detalii sugerează că jocul respectă spiritul și temele filmelor originale, transformând influența Ghibli într-un omagiu autentic, nu într-o simplă copie.

Chiar dacă genul survival crafting nu este preferatul tuturor, Bloomwalker ar putea fi excepția care atrage și jucătorii mai puțin interesați de acesta.

Combinația dintre explorare, creativitate și estetica Ghibli-likes face ca Project Bloomwalker să fie unul dintre cele mai promițătoare jocuri indie recente și, poate, cel mai reușit joc inspirat de Studio Ghibli creat vreodată în afara studioului japonez.