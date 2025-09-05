Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 16:19
de Iulia Kelt

Jocul de supraviețuire perfect pentru fanii Studio Ghibli. Ce știm despre Project Bloomwalker

Gaming
Jocul de supraviețuire perfect pentru fanii Studio Ghibli. Ce știm despre Project Bloomwalker
Project Bloomwalker, perfect pentru fanii Studio Ghibli / Foto: Xbox Wire

Din când în când, apare un joc care arată cu adevărat excepțional și care, ideal, se apropie de senzația de a juca un film Studio Ghibli.

Project Bloomwalker este unul dintre aceste titluri rare. Cu un stil vizual vibrant, reminiscent de Princess Mononoke sau Howl’s Moving Castle, și gameplay captivant, jocul promite o experiență aparte în genul survival crafting.

Project Bloomwalker a fost una dintre cele mai impresionante anunțuri de la Gamescom 2025, depășind chiar titluri așteptate precum Silksong.

Vezi și:
Jocul video dedicat fotografilor: Când poți juca „Opus: Prism Peak” și, mai ales, de ce ai face-o
De ce merită să alegi un monitor CRT pentru console retro în 2025. Motive ca să te întorci cu stil la origini

Ce poți vedea în trailer-ul Project Bloomwalker

Trailerul său de cinci minute a arătat nu doar estetica impresionantă, ci și abordarea inedită a genului și lumea sa plină de viață.

Spre deosebire de multe jocuri survival crafting, care pun accentul pe construcții repetitive și pe automatizarea producției, Bloomwalker pare să ofere o experiență fresh, cu provocări variate și multă explorare.

Un aspect unic al jocului este baza mobilă a protagonistului: o căsuță cu picioare robotizate, în care trăiește o pisică vorbitoare.

jocul Project Bloomwalker

Jocul Project Bloomwalker

Gamerul trebuie să restaureze natura din jur și să elimine poluarea, folosindu-se de mobilier mobil și creaturi adorabile numite oddlings, inspirate vizual de Kodama din Princess Mononoke.

Pentru a progresa, vei construi locuințe pentru oddlings, unelte pentru a restaura mediul înconjurător și chiar arme, precum praștia, pentru a alunga pericolele, cum ar fi pelicanii malefici.

Gameplay-ul combină elemente jucăușe și vizualuri încântătoare cu complexitatea și profunzimea specifică genului.

Project Bloomwalker strălucește prin influența Studio Ghibli. Kettlekid, o creatură asemănătoare cu Calcifer din Howl’s Moving Castle, și casa mobilă evocă castelul din același film.

Pisica amintește de Catbus din My Neighbor Totoro, iar muzica aduce în minte stilul lui Joe Hisaishi, cu tonuri vesele și luminoase care se potrivesc cu peisajele colorate. Temele jocului, precum conservarea naturii și armonia cu mediul, par inspirate direct din filmele Ghibli.

Tribut pentru Studio Ghibli

Pe lângă faptul că jocul oferă o experiență de gameplay diferită, Project Bloomwalker este și un tribut vizual și emoțional pentru lucrările Studio Ghibli.

Creativitatea și atenția la detalii sugerează că jocul respectă spiritul și temele filmelor originale, transformând influența Ghibli într-un omagiu autentic, nu într-o simplă copie.

Chiar dacă genul survival crafting nu este preferatul tuturor, Bloomwalker ar putea fi excepția care atrage și jucătorii mai puțin interesați de acesta.

Combinația dintre explorare, creativitate și estetica Ghibli-likes face ca Project Bloomwalker să fie unul dintre cele mai promițătoare jocuri indie recente și, poate, cel mai reușit joc inspirat de Studio Ghibli creat vreodată în afara studioului japonez.

România nu scapă de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de 36 de grade în weekend
Recomandări
Dacia lansează primul sistem hibrid cu tracțiune integrală și cutie automată pe Duster și Bigster
Dacia lansează primul sistem hibrid cu tracțiune integrală și cutie automată pe Duster și Bigster
Doliu în familia regală britanică: Ducesa de Kent a murit la 92 de ani. Anunțul Palatului Buckingham
Doliu în familia regală britanică: Ducesa de Kent a murit la 92 de ani. Anunțul Palatului Buckingham
Incident bizar în Capitală: o femeie, prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centru Vechi
Incident bizar în Capitală: o femeie, prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centru Vechi
Ce au găsit doi turişti români scris pe marginea drumului, în Slovenia? Situaţia nu ne face cinste: ”În română, fiţi atenţi”
Ce au găsit doi turişti români scris pe marginea drumului, în Slovenia? Situaţia nu ne face cinste: ”În română, fiţi atenţi”
Mini-seria de pe Netflix care îți arată până unde poate merge răzbunarea. Are doar trei episoade, dar sunt intense
Mini-seria de pe Netflix care îți arată până unde poate merge răzbunarea. Are doar trei episoade, dar sunt intense
De ce nu mai primesc românii cartea electronică de identitate gratuit. Explicaţia oferită de Ministerul de Interne
De ce nu mai primesc românii cartea electronică de identitate gratuit. Explicaţia oferită de Ministerul de Interne
Ce este taxa de proprietate (stamp duty) şi cum se aplică pentru românii care locuiesc în Marea Britanie
Ce este taxa de proprietate (stamp duty) şi cum se aplică pentru românii care locuiesc în Marea Britanie
Japonia stabilește un nou record mondial de viteză pe internet: de 4 milioane de ori mai rapid decât media din SUA
Japonia stabilește un nou record mondial de viteză pe internet: de 4 milioane de ori mai rapid decât media din SUA
Revista presei
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Playtech Știri
Trucul simplu pentru curățarea cuptorului cu microunde: ai nevoie doar de un singur fruct
Playtech Știri
Mirela Vaida, confesiuni sincere despre ura din mediul online, viața de familie și succesul în televiziune. Cum reușesc ea și soțul său să mențină relația vie, după 20 de ani, și ce pas curajos a făcut în carieră: „Mi-a fost teamă”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...