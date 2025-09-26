Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
26 sept. 2025 | 08:06
de Andrei Simion

Joburi fără facultate plătite cu până la 15.000 de lei pe lună. Cele mai bine remunerate meserii din România în 2025

Social
Joburi fără facultate plătite cu până la 15.000 de lei pe lună. Cele mai bine remunerate meserii din România în 2025
Locuri de muncă / Foto: Washington Technical Institute

Piața muncii din România rămâne extrem de fragmentată, iar diferențele de salarii sunt vizibile chiar și între profesii asemănătoare.

O analiză recentă realizată de un furnizor de servicii HR arată că muncitorii tehnici calificați, dar fără studii universitare, pot câștiga chiar mai mult decât unii angajați cu diplomă de facultate.

Cererea ridicată pentru anumite meserii depășește oferta disponibilă, ceea ce a dus la creșteri salariale semnificative în ultimele luni.

Vezi și:
România are cel mai mare decalaj salarial din UE între absolvenții de facultate și persoanele fără studii
Cum îți găsești primul job într-un startup de inteligență artificială: lecțiile unui tânăr absolvent

Exemplele vin din domenii esențiale pentru economie, dar unde deficitul de personal calificat este tot mai accentuat.

Șoferii internaționali și electricienii, printre cei mai bine plătiți

Un șofer de tir care lucrează în transportul internațional poate ajunge la venituri lunare nete cuprinse între 9.000 și 15.000 de lei, în funcție de rută și de companie.

Sumele sunt comparabile sau chiar mai mari decât cele câștigate de angajați din domenii unde studiile universitare sunt obligatorii.

Pe lângă transporturi, și alte meserii tehnice au salarii competitive. Sudorii câștigă în medie aproximativ 5.500 de lei net, iar un electrician calificat poate primi până la 8.000 de lei lunar.

Aceste cifre confirmă că pregătirea practică și experiența contează mai mult decât diploma în multe sectoare ale economiei românești.

Diferențe regionale și salarii de top

Analiza relevă și discrepanțe mari în funcție de zona geografică. Salariul mediu net cel mai ridicat se înregistrează în București, unde atinge 6.700 de lei. Urmează Clujul, cu 6.300 de lei, și Timișul, cu 5.700 de lei.

La polul opus se află județe precum Vrancea, Vâlcea și Vaslui, unde media salarială abia trece de 4.000 de lei net pe lună.

La nivelul pozițiilor de conducere, așa-numitele „gulere albe”, salariile pot urca până la 35.000 de lei lunar.

Aceste funcții sunt ocupate, de regulă, de persoane cu multă experiență și responsabilități manageriale complexe.

Totuși, recrutarea pentru asemenea posturi a devenit mai dificilă. Dacă în trecut locurile vacante de muncitor tehnic se ocupau în una-două săptămâni, acum procesul de selecție se poate prelungi și peste o lună, semn al lipsei de personal calificat pe piață.

Astfel, România se confruntă cu o piață a muncii polarizată. Meseriile tehnice, precum șoferii internaționali, sudorii sau electricienii, oferă șanse reale de câștig substanțial chiar și fără o diplomă de facultate.

Pe de altă parte, disparitățile regionale și dificultatea în recrutare arată cât de puternic se resimte dezechilibrul dintre cerere și ofertă în domeniile unde calificarea practică este esențială.

Mai săraci cu 24% din cauza schimbărilor climatice. Până când scad veniturile, spun specialiștii
Recomandări
Nunțile și evenimentele din România, noua țintă ușoară pentru ANAF. Ce bani vor să vadă inspectorii de la Fisc
Nunțile și evenimentele din România, noua țintă ușoară pentru ANAF. Ce bani vor să vadă inspectorii de la Fisc
Tribunalul București a decis: Toto Dumitrescu va sta în arest la domiciliu, nu în arest preventiv
Tribunalul București a decis: Toto Dumitrescu va sta în arest la domiciliu, nu în arest preventiv
Cele mai așteptate seriale și filme de pe SkyShowtime în octombrie. La ce te uiți în luna Holloween-ului
Cele mai așteptate seriale și filme de pe SkyShowtime în octombrie. La ce te uiți în luna Holloween-ului
Experiență imersivă, în care confortul și designul se îmbină perfect, în București
Experiență imersivă, în care confortul și designul se îmbină perfect, în București
Noul risc de blackout pentru români, direct de la Minister. Avertismentul despre o pană de curent la scară largă în România
Noul risc de blackout pentru români, direct de la Minister. Avertismentul despre o pană de curent la scară largă în România
Salată de icre de crap, retrasă din Kaufland. Clienții sunt sfătuiți să returneze produsul, risc de Listeria monocytogenes
Salată de icre de crap, retrasă din Kaufland. Clienții sunt sfătuiți să returneze produsul, risc de Listeria monocytogenes
Ce salariu ia un jandarm până în 25 de ani? Primeşte şi bani pentru casă
Ce salariu ia un jandarm până în 25 de ani? Primeşte şi bani pentru casă
Moldova intră în lumina reflectoarelor internaționale pe Netflix: un nou sezon din documentarul Flavours of Romania and The Republic of Moldova
Moldova intră în lumina reflectoarelor internaționale pe Netflix: un nou sezon din documentarul Flavours of Romania and The Republic of Moldova
Revista presei
Adevarul
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Meghan Markle, criticată pentru rochia ponosită purtată la un concert. A costat mult, însă nu se potriveşte cu evenimentul
Playtech Știri
Cătălin Oprişan, despre cum era Carmen Brumă în liceu. Nu ţi-o închipuiai aşa pe iubita lui Mircea Badea: „Umbla mereu cu un cercel din ăla”
Playtech Știri
Zodiile care cunosc dragostea adevărată din 29 septembrie. Vor avea parte de tot ce şi-au dorit
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...