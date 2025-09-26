Joburi fără facultate plătite cu până la 15.000 de lei pe lună. Cele mai bine remunerate meserii din România în 2025

Piața muncii din România rămâne extrem de fragmentată, iar diferențele de salarii sunt vizibile chiar și între profesii asemănătoare.

O analiză recentă realizată de un furnizor de servicii HR arată că muncitorii tehnici calificați, dar fără studii universitare, pot câștiga chiar mai mult decât unii angajați cu diplomă de facultate.

Cererea ridicată pentru anumite meserii depășește oferta disponibilă, ceea ce a dus la creșteri salariale semnificative în ultimele luni.

Exemplele vin din domenii esențiale pentru economie, dar unde deficitul de personal calificat este tot mai accentuat.

Șoferii internaționali și electricienii, printre cei mai bine plătiți

Un șofer de tir care lucrează în transportul internațional poate ajunge la venituri lunare nete cuprinse între 9.000 și 15.000 de lei, în funcție de rută și de companie.

Sumele sunt comparabile sau chiar mai mari decât cele câștigate de angajați din domenii unde studiile universitare sunt obligatorii.

Pe lângă transporturi, și alte meserii tehnice au salarii competitive. Sudorii câștigă în medie aproximativ 5.500 de lei net, iar un electrician calificat poate primi până la 8.000 de lei lunar.

Aceste cifre confirmă că pregătirea practică și experiența contează mai mult decât diploma în multe sectoare ale economiei românești.

Diferențe regionale și salarii de top

Analiza relevă și discrepanțe mari în funcție de zona geografică. Salariul mediu net cel mai ridicat se înregistrează în București, unde atinge 6.700 de lei. Urmează Clujul, cu 6.300 de lei, și Timișul, cu 5.700 de lei.

La polul opus se află județe precum Vrancea, Vâlcea și Vaslui, unde media salarială abia trece de 4.000 de lei net pe lună.

La nivelul pozițiilor de conducere, așa-numitele „gulere albe”, salariile pot urca până la 35.000 de lei lunar.

Aceste funcții sunt ocupate, de regulă, de persoane cu multă experiență și responsabilități manageriale complexe.

Totuși, recrutarea pentru asemenea posturi a devenit mai dificilă. Dacă în trecut locurile vacante de muncitor tehnic se ocupau în una-două săptămâni, acum procesul de selecție se poate prelungi și peste o lună, semn al lipsei de personal calificat pe piață.

Astfel, România se confruntă cu o piață a muncii polarizată. Meseriile tehnice, precum șoferii internaționali, sudorii sau electricienii, oferă șanse reale de câștig substanțial chiar și fără o diplomă de facultate.

Pe de altă parte, disparitățile regionale și dificultatea în recrutare arată cât de puternic se resimte dezechilibrul dintre cerere și ofertă în domeniile unde calificarea practică este esențială.